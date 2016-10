Wetschen spielt schwache erste Halbzeit

Siegloses Landesliga-Schlusslicht unterliegt MTV Almstedt 2:3 / Ungers Anschlusstor fällt zu spät

+ Wetschens Marcel Heyer (r.), der hier den Zweikampf mit Christopher Schach verlor, patzte beim ersten Gegentor. - Foto: Borchardt

Vom Matthias Borchardt

Wetschen - Der TSV Wetschen verliert immer mehr die Nichtabstiegsplätze aus den Augen. Das sieglose Schlusslicht der Fußball-Landesliga unterlag am Sonnabend im Kellerduell nach einer schwachen ersten Hälfte gegen den MTV Almstedt mit 2:3 (0:2) und kassierte in der 13. Meisterschaftspartie die neunte Niederlage.

„Wir brauchen nicht auf die Tabelle zu schauen. Wir waren in der ersten Halbzeit schlecht. Da haben wir keine Laufbereitschaft gezeigt und individuelle Fehler gemacht“, unterstrich Wetschens enttäuschter Trainer Frank Heyer.

Vor der Begegnung beschrieb Wetschens Co-Trainer Friedel Holle die Lage treffend: „Das ist schon deprimierend. Es wird Zeit, dass wir gewinnen.“ Nach dem Spiel wollten die Wetscher gemeinsam auf dem Brockumer Markt den ersten Sieg feiern. Dass sie allerdings in den ersten 45 Minuten einen so desolaten Eindruck hinterlassen würden, war nicht zu erwarten. „Jeder muss mehr Bereitschaft zeigen“, monierte Frank Heyer die Einstellung seiner Spieler. Auch Mannschaftskapitän Nils Unger schüttelte nach dem Abpfiff nur mit dem Kopf: „Das war zu wenig von uns. Wir haben zu viele Fehler gemacht. Außerdem konnten wir uns nicht entscheidend durchsetzen.“

Die Gäste griffen sofort an: Bereits nach 50 Sekunden stellte Tobias Sawatzki Wetschens Torhüter Kai Winkler mit einem Schuss auf die Probe. Pech hatte Almstedts Jan Koza, als er einen Freistoß an den Pfosten setzte (7.). Fünf Minuten später verlor Marcel Heyer auf der rechten Seite den Ball. Marvin Rohrbach spielte die „Pille“ scharf vor das Tor, Dino Maieli fälschte das Leder mit dem Kopf zum 0:1 (12.) ins eigene Tor ab. Die Gastgeber wirkten total verunsichert, leisteten sich etliche Ballverluste im Spielaufbau und verloren das Gros an Zweikämpfen. Die Almstedter nutzten die Verunsicherung eiskalt aus, spielten mit den quirligen Jan Koza und Tobias Sawatzki weiter munter nach vorn. Letzterer scheiterte ein weiteres Mal an Kai Winkler (20.). Sieben Minuten später lag der Tabellenletzte mit 0:2 zurück. Nach einem weiten Einwurf von Rohrbach bekamen die Hausherren den Ball nicht unter Kontrolle, Jeremias Armgardt staubte zum 2:0 (27.) ab.

„Wir spielen schlecht und ängstlich“, brachte es Friedel Holle auf den Punkt. Die Heimmannschaft kam nicht einmal gefährlich vor das gegnerische Tor. Auf der anderen Seite jagte Mannschaftskapitän Rohrbach die Kugel knapp neben den rechten Pfosten (45.).

Nach dem Wechsel steigerten sich die Wetscher. Nach einer Unger-Vorlage verkürzte Hendrik Rahe zum 1:2 (52.). Doch nur zwei Minuten später passten die Hausherren erneut nicht auf: Norman Rostalski verwandelte einen 22-Meter-Freistoß zum 3:1 (54.). „Wir hatten ein Loch in der Mauer“, monierte Unger. Kurz danach unterbrach Schiedsrichter Marc Gareis (Mellendorfer SV) das Spiel kurz, denn Almstedter Fans hatten erneut bengalisches Feuer entfacht. Sie machten es schnell wieder aus, und die Partie wurde fortgesetzt.

Rostalski fand in Kai Winkler seinen Meister (59.). Zwei Minuten später hätte auf der anderen Seite Rahe nach einer Vorlage von Philipp Nüßmann treffen müssen, aber er schoss den Ball neben den Kasten (61.). Danach verwalteten die Almstedter den Vorsprung. Der Anschlusstreffer von Unger in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum 2:3-Endstand fiel zu spät.