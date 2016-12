Wetschen Samstag ohne Schulze und Ölge

Heimspiel gegen Heesseler SV auf der Kippe

Jan Rösler stünde morgen bereit, falls Wetschens Stammkeeper Kai Winkler noch immer nicht spielen kann.

Wetschen - Erst gestern Vormittag hatte Frank Heyer zuletzt den Platz des TSV Wetschen in Augenschein genommen. Das Urteil des TSV-Trainers: „Alles ist sehr matschig und rutschig. Wenn jetzt noch weiterer Regen dazu kommt, sieht es schlecht aus.“ Schlecht mit dem Landesliga-Rückspiel gegen den Heesseler SV, das für morgen um 14.00 Uhr im Plan steht. „Wir haben darauf aber keinen Einfluss, weil bei uns die Gemeinde den Platz sperrt – oder nicht“, sagt Heyer: „Also nehmen wir es, wie es kommt.“

Lars Schulze kann die Entscheidung relativ entspannt abwarten, denn der defensive Mittelfeldmann wäre wegen seiner fünften Gelben Karte ohnehin zum Zuschauen verdammt. Beim Grübeln über einen Vertreter für „Bender“ in der Doppelsechs kam Heyer auf den Gedanken, seinem 4-2-3-1-System ebenfalls eine Pause zu gönnen: „Vielleicht versuchen wir es mit einem 4-1-4-1.“ In der Vierer-Mittelfeldreihe müsste er aber auf Erdal Ölge verzichten, der sich vor gut einer Woche im Training eine Muskelverletzung am Oberschenkel zugezogen hat. Zudem fehlt der noch urlaubende Stürmer Andre Heyer.

Angeschlagen ist nach wie vor Stammtorwart Kai Winkler. Der Polizist zog sich im Dienstsport eine Armblessur zu und hatte deswegen schon am Sonntag beim 1:4 in Bückeburg passen müssen – ebenso wie die zwischenzeitlich erkrankten Abwehrrecken Kim Siebert und Marwin Meyer, die ihre Infekte jetzt auskuriert haben. Sollte es für Winkler noch nicht reichen, steht wieder Jan Rösler zwischen den Pfosten.

Die Wetscher Defensive muss vor allem auf Patrick Schuder achten – „einen sehr spielstarken, robusten Stürmer“, warnt der TSV-Trainer vor dem bisher sechsfachen Torschützen. Auch Mittelfeldmann Jan-Henrik Mattes traf bereits ein halbes Dutzend Mal ins Schwarze.

„Erstmal werden wir Heessel das Spiel überlassen und sie auf unserem Platz zu Fehlern zwingen“, gibt Heyer als Marschroute aus. Denn aus dem 2:2 im Hinspiel weiß er, dass der SV ungern das Heft des Handelns in der Hand hat. Vom aktuellen zehnten Tabellenplatz sollte sich Wetschen jedoch nicht täuschen lassen: Seit drei Wochen konnten die Gäste wegen ihrer ausgefallenen Partien keine Punkte sammeln. Ob sie wohl morgen ran dürfen?

