TSG Seckenhausen-Fahrenhorst als fairste Mannschaft ausgezeichnet 

Warme Worte in Barsinghausen - heiße Party in Halle 7

+ Große Ehre für die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst: Karl Rothmund (2. von rechts) als Präsident des Niedersächsischen Fußballverbands zeichnete am Dienstagabend den Bezirksliga-Aufsteiger von Trainer Dirk Hofmann (3. v. r.) als fairste Mannschaft Niedersachsens aus.

Seckenhausen/Barsingh. - Das hatten sie sich verdient: Erst genossen die Fußballer der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst am Dienstagabend die Ehrung als fairste Mannschaft Niedersachsens im Sporthotel Fuchsbachtal, dann machten sie auf dem Heimweg noch einen Abstecher zum Bremer Freimarkt in die Halle 7, um dort diesen außergewöhnlichen Erfolg zu feiern: In ihrem Aufstiegsjahr als Kreisliga-Vizemeister spielte das Team von Trainer Dirk Hofmann die fairste Saison aller 1003 Herren-Mannschaften im Land (ab der Kreisliga aufwärts). Vorher gab es aber noch viele Reden und Glückwünsche – auch von Karl Rothmund, dem Präsidenten des Niedersächsischen Fußballverbands.

„Das sind alles gute Jungs. Auf Kosten anderer wollen die keine Erfolge erreichen“, stellte Hofmann heraus: „Denen braucht man Fair Play nicht einzuimpfen.“ Manchmal sind sie aber vielleicht sogar ein bisschen zu fair.“

Nur 16 Gelbe Karten in 30 Partien hatten die Kicker um Kapitän Christian Schult in der abgelaufenen Serie kassiert. Der Lohn dafür: Ein Wochenendtrainingslager im Sporthotel Fuchsbachtal, wo auch diverse Bundesligisten und die deutsche Nationalmannschaft arbeiten.

Karl Rothmund bezeichnete es im Beisein seiner fast komplett erschienenen NFV-Präsidiumsriege als „Idealzustand“, dass sportlicher Erfolg wie Seckenhausens Aufstieg in die Bezirksliga mit diesem hohen Maß an Fair Play einher ging. Der NFV-Präsident wertete Deutschlands größten Fairnesswettbewerb „als eine der wichtigsten pädagogischen Aufgaben unseres Verbandes“ und sprach den TSG-Kickern zum Sieg „ein großes Kompliment“ aus.

Team gilt als Vorbild

Stephan Manke, seines Zeichens Staatssekretär im Niedersächsischen Innenministerium, gratulierte ebenfalls: „Die Mannschaft der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst ist ein Vorbild für das gesellschaftliche Leben.“

Abwehr-Routinier Torben Budelmann, vor Hofmanns Amtsübernahme zu Beginn der vorigen Saison noch Spielertrainer dieses damals schon fairen Teams (landesweit Platz zwei in der Serie 2014/15), dankte im Namen der Mannschaft für die warmen Worte: „Wir sind stolz auf dieses Ergebnis, freuen uns auf ein Wiedersehen beim Trainingslager in Barsinghausen und wollen für unseren kleinen Ort weiterhin Großes leisten.“

Das sieht im Moment überaus vielversprechend aus. Derzeit steht die TSG als Tabellenelfter in ihrer neuen Liga über dem Strich – wohlgemerkt nur sportlich. Im Fairness-Ranking, erklärte Hofmann, „liegen wir wieder vorn, obwohl es für uns in der Bezirksliga schwieriger geworden ist.“ Bisher leisteten sich seine Männer in zwölf Spielen nur 14 Verwarnungen. „Wir haben uns vorgenommen, die Klasse mit fairen Mitteln zu halten. Das wäre dann ein noch größerer Erfolg als der letztjährige Aufstieg“, meinte der Coach, der das Grätschen im Training schon seit längerem unter Strafe gestellt hat.

Schon zu Winterpause Nummer eins

Kapitän Schult meinte, dieser Erfolg sei nur möglich gewesen, „weil das alles super Jungs sind, vernünftig und bodenständig. Nur deshalb konnten wir auf den Fair-Play-Preis hin spielen.“ Als Seckenhausen zur Winterpause landesweit schon auf Platz eins der Fairnesswertung gestanden hatte, „haben wir uns vorgenommen, nach dem zweiten Platz im vergangenen Jahr nun ganz oben zu landen. Entgegen gekommen ist uns natürlich, dass unser Aufstieg früh feststand.“

Eike Claas Müller dürfte erleichtert gewesen sein, dass es zum Sieg gereicht hat. Denn der Innenverteidiger ist der größte „Sünder“ in Hofmanns Kollektiv – mit ganzen drei Gelben Karten. An eine Verwarnung konnte sich Müller „überhaupt nicht mehr erinnern“, bei einer hätte der Schiedsrichter auch ein Auge zudrücken können – und die dritte war völlig berechtigt“, gestand der 32-Jährige.

ck