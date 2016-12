Umstrittener Handelfmeter entscheidet furioses Derby

Brinkum gewinnt gegen Melchiorshausen in der 89. Minute – und dreht das Spiel

+ Melchiorshausen Dennis Dörgeloh (links) im Zweikampf mit Kapitän Saimir Dikollari vom Brinkumer SV. - Foto: Flügge

Brinkum - Von Arne Flügge. Yannick Chwolka war restlos bedient. Da hatte der Linksverteidiger des TSV Melchiorshausen gestern Abend im Derby der Fußball-Bremen-Liga beim Brinkumer SV ein starkes Spiel gemacht, ehe er in der 89. Minute doch noch unfreiwillig zur tragischen Figur wurde. Nach einem Zweikampf mit Dennis Krefta im Strafraum fiel Chwolka mit den Händen auf den Ball – Elfmeter! Marcel Brendel ließ sich die Chance nicht nehmen und verwandelte eiskalt zum 3:2 (0:0)-Siegtreffer der Brinkumer.

„Ich bin vorher von hinten gefoult worden und dann auf den Ball gestürzt. Da kann man mir doch kein absichtliches Handspiel unterstellen“, klagte Chwolka. Auch sein Trainer hatte zunächst einen Kontakt von Krefta gesehen, „und dann ist das eine blöde Situation“, sagte Wilco Freund, „den Elfmeter muss man wirklich nicht geben“.

Es war der emotionale Höhepunkt eines Derby, in dem der Brinkumer SV die ersten 45 Minuten deutlich beherrschte. „Wir waren die klar bessere Mannschaft“, sagte Trainer Kristian Arambasic. Gefühlte 70 Prozent Ballbesitz, konsequent in der Deckung und immer wieder Druck aufbauend – Brinkum ließ nicht eine Chance des Gegners zu, hatte alles im Griff. Allerdings stand Melchiorshausen sehr kompakt, verteidigte gut. Es drohte für die Hausherren zu einem Geduldsspiel zu werden. „Dennoch hatten wir Möglichkeiten, um in Führung zu gehen“, sagte Arambasic. Doch Florian Aschoff hatte etwas dagegen. Zunächst parierte Melchiorshausens Keeper einen Freistoß von Brendel glänzend (14.), ehe er einen Kopfball von Saimir Dikollari mit einem tollen Reflex über die Latte lenkte und seine Mannschaft im Spiel hielt.

Brinkum kam mit viel Dampf aus dem Pause, doch Dimitri Khoroshun zielte knapp vorbei (50.), ehe der aufgerückte Innenverteidiger Jendrick Meissner in Aschoff mit einem Schuss von der Strafraumgrenze seinen Meister fand (52.). Die Brinkumer Führung war nur eine Frage der Zeit, und es dauerte auch nicht lange, bis es so weit war: Koroshun setzte sich mit Tempo über die linke Seite durch, und seine scharfe Hereingabe verwertete Brendel zum 1:0 (55.).

Wer nun glaubte, der TSV Melchiorshausen würde die Köpfe hängen lassen, der sah sich getäuscht. „Ich muss der Mannschaft ein Riesenkompliment machen, sie hat gefightet und alles gegeben“, lobte Trainer Freund den Einsatz seines Teams. Das sich dann auch belohnte: Nach einem langgezogenen Freistoß von Julian Michel ließ Brinkums Yannick Böhling TSV-Stürmer Lars Behrens aus den Augen, und der vollstreckte aus halblinker Position zum 1:1. Nur 60 Sekunden später ließ BSV-Keeper Ralph Müller den Ball nach einem weiteren Freistoß fallen, Felix Cohrs war zur Stelle und drückte die Kugel zum 2:1 für Melchiorshausen über die Linie (69.). „Mit zwei Fehlern nach zwei Standards haben wir uns das Spiel kaputtgemacht“, haderte Trainer Arambasic. Melchiorshausen hatte die Partie gedreht. Doch bange wurde Brinkums Coach nicht. „Die Jungs haben momentan so viel Selbstvertrauen und den Willen, Spiele zu gewinnen. Ich wusste, da geht noch was.“

Der Trainer sollte Recht behalten, denn nur zwei Minuten nach dem Rückstand markierte Lars Tyca nach einer schönen Einzelleistung das 2:2 (71.). Turbulente drei Minuten hatten dem Spiel ihren Stempel aufgedrückt. Die in der ersten Halbzeit noch sehr einseitige Partie war zu einem rassigen und auch sehr emotionsgeladenen Derby geworden. In dem der Brinkumer SV schließlich nach dem Elfmeter in der 89. Minute das bessere Ende für sich hatte. Und Arambasic strahlte nach dem siebten Sieg in Folge: „Das ist einfach geil! Der Erfolg war verdient, wenn auch durch den Strafstoß etwas glücklich.“

Der TSV Melchiorshausen war natürlich enttäuscht. „Doch wir brauchen jetzt nicht in Selbstmitleid zu verfallen“, sagte Trainer Freund trotzig: „Wir haben Brinkum einen tollen Fight geliefert und können erhobenen Hauptes nach Hause fahren.“ Für Unglücksrabe Yannick Chwolka sicher nur ein schwacher Trost . . .