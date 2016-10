Ein Trio fehlt der HSG Phoenix

+ Rückraumakteurin Maria Lehmkuhl kann morgen in Dinklage mitwirken. - Foto: Westermann

Twistringen - Das linke Fußgelenk ist dick und blau: Nadine Berger, Mannschaftsführerin beim Handball-Oberligisten HSG Phoenix, steht dem Aufsteiger im Auswärtsspiel beim Tabellendritten TV Dinklage am Samstag (Anwurf 16.30 Uhr) nicht zur Verfügung.

Auch Jana Klopsch (beruflich verhindert) und Jana Helms (hat ein Landesliga-Fußball-Spiel mit dem SV Heiligenfelde) sind nicht dabei. Zum Glück kann Maria Lehmkuhl mitwirken. Sie hatte sich beim jüngsten 23:30 gegen den FC Schüttorf 09 das Knie verdreht.

„Wir wollen uns so gut wie möglich verkaufen“, sagt Leistungsträgerin Berger. Sie weiß, wo der Schuh am meisten drückt: „Wir müssen in der Deckung aggressiver zu Werke gehen.“ Trainer Thomas Reinberg hält an der eingespielten 6:0-Formation fest. Vermutlich bilden Lena Hedtke und Maria Lehmkuhl den Mittelblock.

Nach fünf Partien liegt die HSG Phoenix mit 6:4 Punkten auf dem achten Platz. Das ist für einen Neuling ganz ordentlich. Berger hat Schwächen erkannt: „Unser Umschaltspiel von Angriff auf Abwehr und umgekehrt muss noch besser werden. Außerdem müssen wir geduldiger spielen und auf unsere Chance warten, diese dann auch konsequent nutzen.“ Wie die morgige Taktik aussieht, kann sie noch nicht sagen.

Im Angriff könnten die Gäste mit zwei Kreisläuferinnen operieren, und zwar mit Lena Hedtke und Lale Kuhangel. Das entscheidet Reinberg eventuell erst kurzfristig nach dem Aufwärmen. Eine Bauchentscheidung könnte es auch bei den Torhüterinnen geben, denn Kristina Strauß und Mareike Landwehr sind gleichstark.

mbo