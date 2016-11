Ehlers’ Terminplan steht: Premiere in Hamburg

+ Sandra Ehlers. - Foto: el

Syke - „Ich habe noch eine Rechnung offen“, erklärt Sandra Ehlers auf ihrer Homepage. Eine Rechnung mit sich selbst und mit dem Ironman.

Seit vergangenem Jahr arbeitet die Triathletin vom SC Weyhe mit Landestrainer André Ablrecht aus Wolfsburg zusammen, und das sehr erfolgreich. Beim Ironman Schweden sollte im August ein Versuch auf die Qualifikation für die Ironman-WM auf Hawaii stattfinden. Nach einem schweren Radsturz und anschließender OP musste die 39-Jährige die Saison vorzeitig beenden. Doch der Traum von Hawaii bleibt.

Mittlerweile läuft das Training wieder nach Plan. Ehlers startete erfolgreich beim Radcross in Osnabrück (siebter Platz). Auch die Starts im Rahmen des Syke-Weyher Cross-Fünfers sind Trainingsläufe und eigentlich wenig aufregend.

Zur Sache wird es erst wieder 2017 nach einem Trainingslager auf Mallorca mit Beginn der neuen Triathlonsaison gehen. Erklärtes Highlight wird die Ironman-Premiere in Hamburg am 13. August sein. Das Rennen wird für Ehlers eine neue Quali-Möglickeit für Hawaii dann erstmals in ihrer neuen Altersklasse W 40 bringen.

el