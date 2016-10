Sulingen marschiert weiter

Landesligist schlägt auch Bückeburg hoch mit 4:1 / Sehenswerte Kombinationen

+ Sulingens Mehmet Koc (links) wirbelte im Angriff und bereitete die 1:0-Führung mustergültig vor. - Foto: Flügge

Sulingen - Von Arne Flügge. Als Chris Brüggemann nach 85 Minuten den Platz verließ, bekam der Youngster von Fußball-Landesligist TuS Sulingen von den knapp 300 Zuschauern Sonderapplaus. Mit einem Tor, einem herausgeholten Elfmeter sowie einer starken läuferischen Leistung hatte der 18-Jährige wesentlichen Anteil daran gehabt, dass seine Mannschaft zu diesem Zeitpunkt gegen den VfL Bückeburg mit 2:1 führte. Am Ende gewann der Tabellenführer die Partie noch hoch mit 4:1 (1:1) – und ist seit nunmehr 13 Pflichtspielen in Folge ungeschlagen.

„Besser kann es für mich kaum laufen“, strahlte Brüggemann nach dem Abpfiff, „zumal ich zuletzt auch häufiger mal in der Anfangsformation stand.“ Eine Anspruch auf einen Stammplatz fordert der Offensivspieler freilich nicht. „Ich bin erst seit ein paar Monaten hier und muss noch viel lernen. Da wäre es viel zu früh, schon jetzt von einem Stammplatz zu sprechen“, sagt Brüggemann, der im Sommer von der A-Jugend des JFV RWD Diepholz nach Sulingen gekommen war: „Ich genieße einfach jede Minute, die ich auf dem Platz stehen darf und versuche, das Vertrauen, das mir geschenkt wird, zurückzuzahlen.“

Trainer Maarten Schops schenkt Brüggemann dieses Vertrauen. „Wir haben ihn langsam und behutsam aufgebaut, weil wir vom ersten Moment an Chris geglaubt haben“, sagte der Belgier, „er hat Zeit gebraucht, um auf das Niveau zu kommen, und wir haben Zeit benötigt, ihn dahin zu bringen.“ Jetzt sei Brüggemann „auf einem guten Weg. Es geht aber noch mehr.“

Ob bei seinem Team noch mehr geht, als es derzeit abliefert, ist schwer zu sagen. Gegen Bückeburg machte Sulingen von Beginn an richtig Alarm: Hohes Tempo, gute Kombinationen, schnelles Umschalten – die Gäste liefen meist nur hinterher. In der 22. Minute belohnte sich der Spitzenreiter dann: Taiki Hirooka spielte den Ball in den Strafraum, Mehmet Koc ließ Jan-Eike Raschke aussteigen, passte quer zu Brüggemann, der die Kugel zum 1:0 über die Linie drückte.

Auch in der Folgezeit spielte nur der TuS Sulingen. „Die erste Halbzeit war top. Das haben die Jungs richtig klasse gemacht“, lobte Schops sein Team. Das aber in der 38. Minute aus heiterem Himmel das 1:1 hinnehmen musste: Tobias Versick traf aus 30 Metern genau in den Knick. „Ein Sonntagsschuss“, staunte TuS-Kapitän Dennis Neumann. Und Schops meinte: „Den trifft er richtig gut.“

Als dann Bückeburgs Innenverteidiger Raschke nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte sah (41.), erwies sich das für die Sulinger nach der Pause zunächst nicht unbedingt als Vorteil. „Manchmal ist es gegen zehn Mann schwerer, weil der Gegner dann noch tiefer steht. Es war schwer für uns, die Lücke zu finden“, sagte Schops. Dadurch verloren die Gastgeber etwas die Ordnung, Abspielfehler häuften sich. „Wir hätten es ruhiger spielen könnte“, meinte der 40-Jährige.

Dennoch reichte es zur Führung, weil Bückeburgs Moritz Heine im Strafraum Brüggemann von hinten in die Parade fuhr. Elfmeter! Manuel Meyer verwandelte sicher zum 2:1 (55.). „Das war ein Elfer. Er trifft mich an beiden Beinen“, sagte Brüggemann.

Alle Bemühungen der Bückeburger, noch einmal den Ausgleich zu erzielen, verpufften, weil die TuS-Defensive überhaupt nichts zuließ. Und in der Schlussphase schlug der Tabellenführer dann nach zwei tollen Kombinationen noch zweimal eiskalt zu: Zunächst traf Jonas Wangler nach Vorarbeit von Christian Hegerfeld zum 3:1 (89.), dann drückte Pierre-Maurice Neuse den Ball – ebenfalls von Hegerfeld glänzend aufgelegt – zum 4:1 (90.) über die Linie.