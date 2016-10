TuS Sulingen macht es einseitig

4:0 – Landesliga-Spitzenreiter dominiert beim Verfolger Steimbke nach Belieben

+ Doppelpack: Sulingens Pierre Neuse (Nr. 11) war nach Standards brandgefährlich. - Foto: Flügge

SULINGEN - Mit einer ganz starken Leistung beim SV BE Steimbke hat sich der TuS Sulingen gestern Abend den 4:0 (2:0)-Auswärtserfolg im Spitzenspiel der Fußball-Landesliga verdient. Die Gäste waren über 90 Minuten das dominierende Team und hätten noch höher gewinnen können angesichts einer Vielzahl an Hochkarätern. „Steimbke hatte kaum Torchancen, spätestens an der Strafraumgrenze haben wir den Ball erkämpft und sie phasenweise schwindelig gespielt“, kommentierte Sulingens Manager Thorsten Neumann den Spielverlauf.

Der Auftakt hätte kaum besser laufen können, denn es dauerte nicht einmal vier Minuten, da segelte die erste Ecke in den Steimbker Strafraum und Pierre Maurice Neuse konnte unbedrängt per Kopf zum 1:0 vollenden (4.). Es folgten 25 rasante Minuten der Gäste, die Steimbke kaum Zeit zum Luftholen gaben. „Von einem Spitzenspiel konnte man angesichts unserer Überlegenheit in dieser Phase kaum reden“, so Neumann.

Nachdem Mehmet Koc noch am Keeper der Gastgeber gescheitert war (15.), schloss Chris Brüggemann wenige Sekunden später einen schönen Spielzug über die linke Seite im zweiten Nachschuss zum 2:0 ab (16.). Steimbke hatte erst nach 22 Minuten die erste und einzige klare Torchance, doch Oliver Poltier zielte über die Latte. Selbige traf dann zehn Minuten später Mehmet Koc auf der Gegenseite, es sollte nicht der einzige Aluminiumtreffer an diesem Abend bleiben. Die 2:0-Pausenführung war jedenfalls hoch verdient, obwohl Sulingen in der Schlussphase deutlich das Tempo aus dem Spiel genommen hatte. Das änderte sich allerdings direkt nach dem Wiederanpfiff, denn es brannte sofort wieder lichterloh im Strafraum der Hausherren. Zunächst scheiterte Koc gleich mit zwei Schüssen am Steimbker Torwart Sebastian Schwarzenberg. Doch dann ein Spiegelbild des 1:0: Wieder stand Pierre Maurice Neuse nach einer Ecke völlig frei und bedankte sich mit dem 3:0 (49.). Pech dann wiederum für Mehmet Koc, der den schönsten Angriff des Abends erneut an die Latte donnerte (71.). Doch zwei Minuten später war es dann soweit, nach einem schönen Konter und Zuspiel von Pascal Löhmann hatte Koc keine Mühen, den Sack zuzumachen (73.). Nachdem Jonas Wangler (76.) ebenfalls noch den Querbalken getroffen hatte, folgte der für die Gastgeber erlösende Abpfiff. Entsprechend gelöst gab sich Trainer Maarten Schops: „Wir sind sehr zufrieden, das war eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung.“ - ees