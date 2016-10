Sudweyhe geht im Kampfspiel unter

1:4-Pleite gegen SCT / Ampelkarte für Bolte

+ Erzielte beim 4:1 gegen Sudweyhe die 1:0-Führung des SC Twistringen: Philipp Meyer (li.). - Foto: Töbelmann

Sudweyhe - Das war nicht gerade etwas für zartbesaitete Filigrantechniker: In der Begegnung der Fußball-Bezirksliga gestern zwischen dem TuS Sudweyhe und dem SC Twistringen ging es richtig zur Sache. Zehn Gelbe und eine Gelb-Rote Karte gegen Sudweyhes Yannic Bolte wegen Meckerns sind bunte Zeugen eines „sehr emotionalen Kampfspiels“ wie es Sudweyhes Trainer Uwe Behrens nannte. Am Ende musste sich sein Team aufgrund einer schwachen und fehlerhaften ersten Halbzeit mit 1:4 (1:3) geschlagen geben.

Und das „insgesamt betrachtet auch verdient“, wie Behrens meinte: „Wir haben uns in der zweiten Halbzeit zwar am Riemen gerissen, doch nach vorn war das einfach zu wenig. Auf der anderen Seite mussten wir acht Leute ersetzen. Das kann man irgendwann auch nicht mehr auffangen.“

Und wenn dann noch individuelle Fehler dazukommen schon gar nicht. So spielte Sudweyhes Keeper Mirko Meyer dem Twistringer Philipp Meyer den Ball direkt in die Füße, der sich mit dem 1:0 (5.) der Gäste bedankte. „Ein klarer Torwartfehler“, brummte Behrens.

In der 28. Minute erhöhte Niklas Hiller nach einem Sudweyher Defensivpatzer auf 2:0, ehe Simon Beuke in der 35. Minute völlig frei zum Kopfball kam und auf 3:0 für Twistringen stellte. Zarte Sudweyher Hoffnung keimte noch einmal auf, als Stephen Bohl – vier Minuten zuvor eingewechselt – per Kopf auf 1:3 verkürzte.

Spielerisch war die Partie auch nach dem Wechsel nicht gerade ein Hochgenuss. „Durch die vielen Fouls und Unterbrechungen auf beiden Seiten kam überhaupt kein richtiger Spielfluss auf“, meinte TuS-Trainer Behrens. Dennoch reichte es für die Twistringer in der 78. Minute noch zum vierten Treffer, für den Timo Hiller verantwortlich zeichnete. „Wir hatten aufgemacht, und der Gegner hat einen Konter gefahren. Eigentlich hatten wir den Ball schon, haben ihn dann aber wieder vertändelt“, seufzte Behrens. Die Ampelkarte für Bolte wegen Meckerns (85.) habe schließlich „den Kohl auch nicht mehr fett gemacht. Das Spiel war entschieden.“

Stefan Müller trat indes sehr zufrieden die Heimreise an. „Wir hatten in der ersten Halbzeit fast eine optimale Chancenverwertung“, sagte der Trainer des SC Twistringen. Sudweyhe sei zwar nach der Pause optisch überlegen, „aber nicht zwingend genug“ gewesen. - flü