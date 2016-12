Stuckenberg hofft auf gesunde Dosis Selbstvertrauen

Rehdens Trainer muss gegen Wolfsburg II die Konzentration hoch halten

Kresimir Matovina (Mitte) ist in Rehdens Startelf als Außenspieler gesetzt. In dieser Szene vom Samstag leitete er im Rehdener Nebel das 1:0 gegen die SV Drochtersen/Assel ein. Morgen bekommt er es mit dem VfL Wolfsburg II zu tun.

Rehden - Von Cord Krüger. Vier Punkte aus den jüngsten zwei Spielen, zuletzt der erste Heimsieg nach sage und schreibe drei Monaten – da müsste die Stimmung bei den Regionalliga-Fußballern des BSV Rehden im Training unter der Woche doch exorbitant gestiegen sein! „Na ja, es ging so“, schildert BSV-Trainer Stefan Stuckenberg: „Die Witterung war nicht die beste. Am Montag konnten wir auf dem gefrorenen Platz noch einigermaßen trainieren, die Einheit am Dienstag mussten wir ausfallen lassen.“ Trotz dieser Bedingungen hofft der 56-Jährige, dass das Heimspiel am Samstag ab 15 Uhr gegen den VfL Wolfsburg II nicht dem nasskalten Wetter zum Opfer fällt: „Vielleicht wären wir da besser angepasst, weil Wolfsburgs große spielerische Qualität auf diesem Platz dann nicht so zur Geltung käme.“

Sollte die Partie hingegen ausfallen, stünde ein Nachholtermin im neuen Jahr womöglich unter der Woche an. Dann hätte die unter Profibedingungen arbeitende Bundesliga-Reserve den Riesen-Vorteil, ausgeruht beim BSV antreten zu können, deren Spieler dann schon alle einen kompletten Arbeitstag hinter sich hätten.

Die Schwarz-Weißen bemühen sich also nach Kräften um ein bespielbares Geläuf – auch, um den Schwung aus den beiden guten Auftritten bei Aufstiegsaspirant Lübeck (2:2) und gegen Drochtersen/Assel (2:0) mitzunehmen. „Ich bin mal gespannt, ob dies den Jungs den Schub in die richtige Richtung gegeben hat. Das Selbstvertrauen ist da, aber davon darf jetzt niemand zu viel haben und denken, dass es gegen Wolfsburg schon irgendwie klappen wird. Es kommt auf konzentriertes, zielgerichtetes Arbeiten an“, fordert der Diplom-Sportlehrer: „Wir müssen Druck auf den Ball ausüben und die Ordnung halten.“ Dann ergäben sich selbst gegen den amtierenden Regionalliga-Meister Möglichkeiten.

Die Tatsache, dass VfL-Trainer Rüdiger Ziehl auf seinen zweikampfstärksten Mittelfeld-Abräumer verzichten muss, macht die Sache für die Gastgeber nicht schlechter: Marcel Stutter, im Sommer aus Rehden in die Autostadt gewechselt, sah am Sonntag beim 0:0 in Flensburg seine bereits zehnte Gelbe Karte in dessen 17. Liga-Spiel, was in dieser Kategorie nicht nur Platz eins im Feld aller 18 Mannschaften, sondern auch ein Spiel Sperre bedeutet. Kleiner Trost für den nach Wolfsburgs elffachem Torschützen Marcel Reichwein (30) zweitältesten VfL-Akteur: Zu einem direkten Duell mit seinem Kumpel Jeff Gyasi aus Rehdens Doppel-Sechs wäre es ohnehin nicht gekommen, denn der fällt weiter wegen Knieproblemen aus.

Ansonsten hat Stuckenberg mit Ausnahme des an einem Achillessehnen-Anriss laborierenden Kevin Artmann alle Mann an Bord. Torhüter Milos Mandic ließ wegen Nackenbeschwerden die jüngsten Trainingseinheiten aus, Offensivmann Maciej Zieba hat seinen Infekt vom Anfang der Woche auskuriert und trainierte jetzt wieder mit. Die zuletzt angeschlagenen Spieler wie Gazi Siala konnten hingegen alle Einheiten bestreiten. Der A-Lizenz-Inhaber sieht also weiter keinen Grund, seine erfolgreiche Startelf der beiden jüngsten Partien zu verändern. Für Hugo Magouhi, unter Stuckenbergs Vorgänger Stephan Ehlers noch Stammstürmer, bedeutet die, dass seine Denkpause weiter anhält. An Gewinnern des Trainerwechsels wie den vom Linksverteidiger zum Linksaußen nach vorn beorderten Kresimir Matovina dürfte hingegen kein Weg vorbei führen.

In der Defensive kennt Kevin Schöneberg den gefährlichen Reichwein zur Genüge – aus der gemeinsamen Zeit bei Drittligist Preußen Münster, die für beide im Sommer beendet war. Neben Reichwein, der den Tabellen-15. beim 4:1 im Hinspiel mit einem Dreierpack recht unsanft aufgebockt hatte, warnt Stuckenberg vor Justin Möbius, aktuell Zweiter der VfL-Torschützenliste. Der 19-jährige Offensiv-Allrounder erzielte gegen den BSV einen seiner bisher fünf Treffer. „Beide müssen wir irgendwie kurz halten“, mahnt Rehdens Coach.