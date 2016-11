Stadtauswahl Diepholz hofft beim Top-Turnier auf einen Sieg

14 starke U13-Mannschaften am Start

+ © Borchardt Fiebern dem morgigen Hallenfußball-Turnier um den Diepholz-Cup entgegen und wollen sich so teuer wie möglich verkaufen: Die Stadtauswahl Diepholz mit (stehend von links): Trainer Jürgen Dieckmann, Vincent Lühr, Jona Gerding, Leon Oldewage, Til Jarne Lohaus, Luca Storck, Rahman Hasovic, Trainer Uwe Mucker sowie kniend von links: Fyn Hollmeyer, Max Ritter, Jannis Ah-Loy, Max Werner, Nils Stoppelberg, Nahed Busasch und Merten Melloh. © Borchardt

Diepholz - Das Interesse bei den Bundesliga-Vereinen ist groß, denn das nationale D-Junioren-Hallenfußball-Turnier des TuS Sankt Hülfe-Heede hat sich einen Namen gemacht. Gleich 14 U 13-Mannschaften (Jahrgänge 2003 und 2004) nehmen morgen ab 9 Uhr in der Walter-Link-Sporthalle am sechsten Diepholz-Cup teil. Mit Stolz verkündet Jens Grill vom Organisationsteam: „Das Teilnehmerfeld ist erste Sahne.“

In der Gruppe A kicken: RB Leipzig, Borussia Dortmund, 1. FC Köln, VfL Wolfsburg, Hertha BSC Berlin, Hannover 96 und der FC St. Pauli. Und in der Gruppe B misst sich die Stadtauswahl Diepholz mit Cupverteidiger FC Schalke 04, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, Hamburger SV, TeBe Berlin und SV Werder Bremen.

„Ich denke schon, dass RB Leipzig und der FC Schalke 04 zu den Favoriten zählen“, sagt der langjährige Turnier-Organisator Ludwig Siebe. Die Schalker Knappen gewannen vergangenes Jahr gegen RB Leipzig ein hochklassiges Finale mit 3:2

Die Vorbereitungen sind so gut wie abgeschlossen – jetzt fiebern Verantwortliche, Spieler und Trainer dem Event entgegen. Vor allem die Kicker der Stadtauswahl Diepholz brennen auf die Vergleiche mit den Topteams. Nach dem Aufbau der Rund-um-Bande trainieren sie heute noch einmal um 18 Uhr in der Walter-Link-Sporthalle. Was traut Uwe Mucker, der zusammen mit Jürgen Dieckmann (beide TSV Aschen) die Stadtauswahl trainiert, der Mannschaft zu?

„Das ist eine Wundertüte – schwer zu sagen. Wir wollen nicht Letzter werden, ein Sieg wäre schön“, unterstreicht er. Im vergangenen Jahr hatten die heimischen Kicker den SV Werder Bremen mit 3:1 geschlagen, am Ende belegten sie in dem erlesenen Feld von zwölf Teams Platz zehn.

In Person von Torhüter Jannis Ah-Loy, Leon Oldewage und Max Ritter sind drei Akteure aus dem vergangenen Jahr noch dabei. In der Offensive ruhen die Hoffnungen auf Fyn Hollmeyer, Luca Storck und Max Ritter. Und in der Defensive zählen Leon Oldewage und Til Jarne Lohaus zu den Stützen. Torwart Jannis Ah-Loy hatte bei der fünften Auflage mit Paraden auf sich aufmerksam gemacht.

Mit Bannern und Plakaten hat der TuS Sankt Hülfe-Heede Werbung für den sechsten Diepholz-Cup gemacht. „Wir erwarten eine volle Halle“, sagt Jens Grill. Immerhin haben die Verantwortlichen das Feld noch einmal um zwei Mannschaften aufgestockt. In der Vergangenheit verfolgten etwa 400 Zuschauer bei freiem Eintritt die Spiele um den Diepholz-Cup.

Die Partien in der Vorrunde gehen am Sonnabend über zehn und in der Endrunde über zwölf Minuten. Los geht es in der Walter-Link-Sporthalle 1 (früher GFS-Halle) an der Diepholzer Schlesierstraße um 9 Uhr. Die Stadtauswahl Diepholz bestreitet ihre Auftakt-Begegnung um 10.06 Uhr gegen den SV Werder Bremen. Die Endrunde startet um 16.50 Uhr. Das Finale steigt um 17.58 Uhr. Anschließend erfolgt die Siegerehrung.

Pokale gibt es für die ersten sechs Mannschaften. Mit Trophäen werden der beste Spieler, der stärkste Torhüter und der erfolgreichste Torschütze ausgezeichnet.

Auch dieses Mal dürfte sich ein Abstecher in der Walter-Link-Sporthalle lohnen, denn nicht jeden Tag gibt es so viele Bundesliga-Nachwuchsteams mit den Stars von morgen auf einmal zu sehen. Weiterer Anreiz: Bei einer Tombola warten 100 Preise auf ihre Gewinner.

mbo