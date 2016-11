Spielabbruch nach Würgen und Wrestling

Eklat bei Frauen-Kreisliga-Partie in Dreye

Dreye - Einen Spielabbruch in der Fußball-Kreisliga der Frauen gibt es nicht alle Tage – und wenn, dann meistenes wegen Unwettern oder schweren Verletzungen. Bei der Begegnung des SV Dreye gegen die SG Heiligenrode/Varrel lag die Ursache beim Stande von 3:0 für die Gäste allerdings in einer körperlichen Auseinandersetzung auf dem Platz. Zehn Minuten vor Schluss sollen je eine Spielerin von Dreye und der SG aneinandergeraten und aufeinander losgegangen sein.

„Müssen wir uns denn alles gefallen lassen?“

Beide Seiten sprachen auf Nachfrage von „Würgen“ und „Wrestlingaktionen“ auf dem Platz, bei der der Schiedsrichter letztlich beide Spielerinnen voneinander trennte und zwei Verwarnungen aussprach. Während die Heiligenroder weiterspielen wollten, forderten die Gastgeberinnen wegen des ihrer Meinung nach Tatbestands der Tätlichkeit eine Rote Karte gegen die Gästespielerin, die der Schiedsrichter, der pikanterweise aus Varrel kam, aber ablehnte. Außerdem wurden die Dreyerinnen nach eigener Aussage von den SG-Spielerinnen aufs Heftigste beleidigt. „Das Spiel war für uns verloren, aber müssen wir uns denn alles gefallen lassen?“, fragte Maike Maas, die Dreyer Betreuerin, die es als fragwürdig bezeichnete, dass ein Varreler Schiri für dieses Spiel angesetzt wurde.

Das erklärt Jan-Eike Ehlers vom Kreis-Schiedsrichter-Ausschuss: „Die angesetzte Schiedsrichterin hatte kurzfristig beim Bereitschaftsdienst abgesagt – und bei der Ersatzsuche hat das System übersehen, dass hier eine Spielgemeinschaft angetreten ist. So wurde nur ein möglicher Schiri aus Heiligenrode ausgeschlossen, aber nicht aus Varrel“, so Ehlers, der aber dennoch keine Zweifel an der Objektivität des Schiedsrichters hat. Das sieht auch SG-Co-Trainer Marco Windhorst so: „Der Schiedsrichter hat auch vieles gegen uns gepfiffen und die betreffende Situation fand ich überhaupt nicht so dramatisch, das war mit den beiden Gelben Karten doch erledigt“, meinte Windhorst, der anmerkte, dass seine Spielerinnen Angst hätten, falls sie im Falle der Neuansetzung des Spiels nochmals nach Dreye reisen müssten. Eine Entscheidung über die Wertung muss nun der Spielausschuss treffen, der nun den Sonderbericht des Schiedsrichters abwarten muss. - ees