Sieben Tore in 30 Minuten viel zu wenig zum Sieg

Handball-Oberligist HSG Barnstorf/Diepholz verpasst nach 22:23 gegen Habenhausen Anschluss zur Spitze

+ Trainer Dag Rieken war mit seinem Barnstorfer Team zumeist zufrieden, doch am Ende stand gestern ein 22:23. - Foto: wes

DIEPHOLZ - Von Gerd Töbelmann. Die Oberliga-Handballer der HSG Barnstorf/Diepholz können offenbar ihre enge Spiele nicht gewinnen. Das gestrige 22:23 (14:10) vor 300 Zuschauern in eigener Halle gegen den Tabellenzweiten ATSV Habenhausen war am zehnten Spieltag bereits die dritte Schlappe mit einem Tor Differenz. Und das lag in erster Linie an der schlechten zweiten Halbzeit, in der die Gastgeber nur sieben Tore warfen.

Trainer Dag Rieken war jedoch weit davon entfernt, seinem Team große Vorwürfe zu machen: „Klar war das nach der Pause mit etlichen Zeitstrafen und verworfenen Siebenmeter nicht gut. Aber dennoch haben die Jungs gekämpft bis zum Ende. Vielleicht hat uns ab und an die Cleverness gefehlt.“

Nicht förderlich für den Verlauf der Partie war sicherlich auch, dass der zuletzt starke HSG-Rechtsaußen Bastian Carsten-Frerichs schon nach 180 Sekunden nach einem Foul an Lukas Ole Müller die Rote Karte gezeigt bekam. Da kam der eigentlich nur als Aushilfe eingeplante Zweitherren-Spielertrainer Nils Mosel zu mehr Anteilen als erwartet. Noch vor der Partie meinte der ehemalige Leistungsträger des Oberligisten: „Ich denke nicht, dass ich viele Anteile bekomme. Basti ist doch rechts gesetzt.“ Tja, unverhofft kommt oft. Gefoulter Müller erlebte den Pausenpfiff allerdings auch nur auf der Bank, hatte er in der 27. Minute nach Foul an Kevin Heemann ebenfalls Rot gesehen.

Ex-Barnstorfer Grädtke kein Faktor

Im ersten Abschnitt gab es aus Barnstorfer Sicht nur wenige Kritikpunkte. Okay, die eine oder andere Zeitstrafe, der eine oder andere Fehlverwurf wäre zu vermeiden gewesen. Aber besonders in der Deckung stand die HSG gut, ließ auch den ehemaligen Barnstorfer Ulf Grädtke (wechselte vor der Saison zu den Bremern) ohne Tor die Heimreise antreten.

So sah es über 6:3 (10.) und 11:8 (23.) zur Pause beim 14:10 recht positiv aus, um Tabellenführer SG Bremen auf den Fersen zu bleiben.

In der zweiten Halbzeit änderte sich jedoch das Bild, denn nun warf die HSG viel zu viele Fahrkarten und musste in der 45. Minute den Ausgleich zum 16:16 schlucken. In dieser Phase agierte auch der in dieser Saison meist überragende Kamil Chylinski nicht fehlerfrei. Beispiel: In der 39. Minute vergab der immerhin noch achtfache Torschütze zunächst einen Strafwurf, wobei der Ball wieder zu ihm zurück kam. Den Nachwurf knallte der Pole freistehend aber nur an die Latte. Auch Mosel machte es in der 53. Minute beim Stande von 18:20 vom Strich nicht besser.

Und diesem Rückstand jagte das Rieken-Team in der Folgezeit immer hinterher – zum Ausgleich oder zur Wende sollte es nicht mehr reichen. Spätestens mit dem 23:21 durch Björn Wähmann hatte es Habenhausen geschafft. Chylinskis 22:23 kam da zu spät.

Auf Rieken jedenfalls wartet vor dem schweren Auswärtsspiel in Cloppenburg keine leichte Aufgabe: „Wir müssen jetzt nach den vielen knappen Niederlagen wieder den Kopf frei kriegen.“