Sebastian Kohlwes zündet schon früh den Turbo

Favoriten geben sich beim Sandberg-Crosslauf keine Blöße

+ Elise Peters schnappte sich den Gesamtsieg bei den Schülerinnen. - Foto: el

Barrien - Beim 27. Sandberg-Crosslauf taten die dominierenden Läufer der vorangegangenen beiden Veranstaltungen der Syke-Weyher Cross-Serie genau das, was man von ihnen erwartet hatte: Sie gewannen.

Am Ende hießen die überlegenen Sieger auf Mittel- und Langstrecke einmal mehr Maren Rösner (Tri Team Schwarme, Sean Hahnefeldt (TSV Otterndorf), Janina Heyn (ATS Buntentor Bremen) und Sebastian Kohlwes (LC Hansa Stuhr). Ganz souverän entschieden zudem die Langstreckler vom SC Weyhe die Mannschaftswertung für sich.

Selten erlebten Läufer und Zuschauer auf dem Sandberg so herrliche Bedingungen. Strahlender Sonnenschein bei acht Grad, nur leichter Wind, der die Läufer auf den letzten 300 Metern den Weg zum Ziel an Rande des Golfplatzes erleichterte. Versüßt wurde die Zielankunft mit Adventskalendern, wie es in Barrien seit Jahrzehnten Tradition ist.

Dirk Dahme und sein Team zählten 338 Finisher und damit vermutlich mehr als je zuvor. Gerade in den stark besetzten Rennen waren die ersten Meter bergab riskant. Dahme ermahnte immer wieder, es im Gedränge wegen zahlreicher Wurzeln vorsichtig anzugehen.

„Relativ entspannt“, wie Hahnefeldt nach 3400 Meter (11:56 min) als Sieger der Mittelstrecke erklärte, hätten er und sein Verfolger Carsten Hülss (LAV Zeven, 11:57 min) den Endspurt gestaltet. Ein kurzer Smalltalk – beide wussten um die Qualitäten des Gegners und beide hatten ja auch noch die Langstrecke auf dem Plan. Auf der ersten von zwei Runden hielt der Syker Marc-Kevin Krensellack mutig mit den beiden Führenden mit. Der Sieg in der U 20 war ihm erneut sicher.

Bei den Frauen hatte sich Maren Rösner (14:12 min) schnell von ihren Verfolgerinnen gelöst. Zweite wurde mit einer Minute Rückstand Sandra Ehlers. Bei der Triathletin vom SC Weyhe dürfte die Anreise für mehr Adrenalin gesorgt haben als das Rennen selbst. Bei der Anfahrt mit dem Crossrad war sie von einem Hund angefallen und gebissen worden.

Heyn siegt mit mehr als drei Minuten Vorsprung

Rund die Hälfte aller Starter nahm die Langstrecke über 10 250 Meter in Angriff. Als sich die Läuferschar den ersten von sechs Anstiegen auf den Sandberg hinaufschlängelte, hatten sich Kohlwes und Hahnefeldt bereits deutlich abgesetzt.

+ Direkt vorne weg: Sebastian Kohlwes (Nummer 403) siegte auf der Langdistanz in starken 35:20 Minuten. - Foto: el Kohlwes machte enorm Druck, so dass Hahnefeld nach der dritten Runde abreißen lassen musste. Der Stuhrer siegte in ausgezeichneten 35:20 Minuten vor Hahnefeld (36:44 min) und Andreas Oberschilp (LG Bremen Nord, 37:25 min).

Beim Kampf um den Mannschaftssieg waren die Läufer vom LC Hansa Stuhr bereits vor dem Start aus dem Rennen, denn sowohl Jan Neubauer (Zerrung) als auch Stephan Doodeman (Radsturz) mussten passen. Sie hätten es gegen die stark auftrumpfenden Triathleten vom SC Weyhe schwer gehabt.

Arne Reuter (Siebter), Benjamin Koc (Achter) und Horst Wittmershaus (Neunter) konnten sich auf das vereinsinterne Duell konzentrieren und schafften so ein wohl einmaliges Teamergebnis. Für Wittmershaus war es das erste Rennen nach langer Pause: „Ich weiß gar nicht mehr, wie lange der letzte Wettkampf zurückliegt.“ Ziel des Sykers ist für 2017 eine erneute erfolgreiche Teilnahme am Ostseeman in Glücksburg.

Janina Heyn (43:39 min) brachte dreieinhalb Minuten Vorsprung ins Ziel. Sabrina Timmes (TuS Varrel) gelang als Dritte die bislang beste Platzierung innerhalb der Cross-Serie.

In den Nachwuchsläufen zeigten sich besonders die U 12-Schüler/innen aus Brinkum bestens für die Cross-Kreismeisterschaften in Syke am 11. Dezember gerüstet, allen voran die zehnjährige Elise Peters als Gesamtsiegerin bei der Schülerinnen. - el