Schops’ Schachzug mit Waki ein Volltreffer

Japaner erst Innenverteidiger, dann Stürmer

+ Sulingens Doppeltorschütze Atsushi Waki (Nr. 5) lässt sich von Taiki Hirooka (re.) und Pierre Neuse (verdeckt) feiern. - Foto: Flügge

Sulingen - Eigentlich hätte Atsuhi Waki gar nicht in der Startformation stehen sollen. Wie auch schon in den vergangenen Wochen. Maarten Schops, Trainer von Fußball-Landesligist TuS Sulingen, hatte keine Veranlassung gesehen, seine zuletzt so erfolgreiche Mannschaft umzustellen. „Ich weiß, dass es für Waki nicht einfach war. Aber andere hatten es gut gemacht“, sagte der Belgier über den Japaner, der sich im Sturmzentrum am wohlsten fühlt.

Nun hatte sich aber Manndecker Manuel Meyer beim Warmmachen vor dem Heimspiel gegen den Heesseler SV verletzt und konnte nicht spielen – da entschied sich Schops kurzfristig, Waki als Innenverteidiger für „Manu“ zu bringen. „Ich hatte das in der Vorbereitung schon gespielt. Für mich kein Problem“, ließ der Japaner von seinem Landsmann und Teamkollegen Taiki Hirooka später übersetzen: „Es war zuletzt nicht leicht für mich, weil ich wenig gespielt hatte. Jetzt hat mir der Trainer die Chance gegeben. Und da war es mir egal, wo ich spiele“, sagte der 21-Jährige.

Neben Kapitän Dennis Neumann bot Waki in der ersten Halbzeit dann auch in der Viererkette eine ordentliche Leistung. „Er hat seine Sache gut gemacht“, lobte Schops den Japaner. Nach dem Wechsel stellte der Sulinger Trainer angesichts des 0:1-Rückstandes um, beorderte Waki in die Spitze, Sören Sandmann übernahm dessen Position hinten, Rajann Leymann kam als „Sechser“.

Ein Schachzug, der sich als Volltreffer erwies. Zum einen dominierte Sulingen nun die Partie, zum anderen machte Atsuhi Waki jetzt vorn mächtig Alarm. Mehr noch: Der Schlaks erzielte in der 61. Minute die zwischenzeitliche 2:1-Führung der Sulinger und drückte in der 89. Minute eine Maßflanke von Christian Hegerfeld per Kopf zum 3:2-Siegtreffer in die Maschen.

Torwarttrainer Bernd Meyer hatte ihm kurz vor dem Anpfiff zwei Tore prognostiziert. „Er hat mir gesagt, ich mache heute zwei Dinger“, sagte Waki freudestrahlend. Gesagt, getan! - flü