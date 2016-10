Schops fordert extrem gute Leistung

Tabellenführer TuS Sulingen empfängt starke Bückeburger / Anstoß bereits um 14.00 Uhr

+ Szene aus dem Pokalspiel: Sulingens Jonas Wangler (li.), damals Torschütze zum 2:0, gegen Bückeburgs Niko Werner. - Foto: Flügge

Sulingen - Maarten Schops hat’s erwischt. Der Trainer von Fußball-Landesligist TuS Sulingen hat sich eine fiese Erkältung zugezogen. „Kein Wunder bei dem Wetter“, näselt der 40-Jährige, „Hauptsache, die Jungs sind alle gesund. Das ist das Entscheidende. Ich muss ja nicht mehr mitspielen.“ Angesichts der bärenstarken Form der Sulinger hätte es der Ex-Profi auch schwer, ins Team zu kommen. „Ich bin nicht mehr im Training, und die Jungs machen das im Moment ganz gut“, schmunzelt Schops.

Was leicht untertrieben ist. Seit zehn Ligaspielen und zwei Pokalbegegnungen ist der TuS Sulingen ungeschlagen, mittlerweile auch Tabellenführer der Landesliga. Für Schops freilich eine schöne Serie, „doch jetzt haben wir bereits die nächste harte Aufgabe vor der Brust, die wir bestehen wollen“, sagt der Trainer vor dem Heimspiel am Sonntag (14.00 Uhr) gegen den VfL Bückeburg: „Wir müssen wieder ein gutes Spiel abliefern, wenn wir erfolgreich sein wollen. Und natürlich wollen wir das Spiel gewinnen.“

Doch Achtung! Bückeburg ist ein sehr unangenehmer und auch starker Gegner. Zuletzt gewannen die Gäste gegen den Heesseler SV deutlich mit 4:1 und schubsten den Gegner damit von Platz zwei. „Wir wissen aus dem Pokalspiel, was uns erwartet“, sagt Schops. Damals gewannen die Sulinger gegen den aktuellen Tabellenachten aus Bückeburg mit 2:0. „Und wir mussten eine extrem gute Leistung abrufen, um das Spiel zu gewinnen. So eine Leistung müssen wir am Sonntag wieder hinbekommen, um die drei Punkte bei uns zu behalten.“ Bückeburg habe eine sehr geschlossene Mannschaft, die „früher sehr robust gespielt hat“, erinnert sich der Belgier. Mittlerweile hätten sie ihr Spiel etwas umgestellt und würden neben der aggressiven Art auch das Kombinationsspiel beherrschen. „Eine gute Mannschaft mit guten Einzelspielern“, sagt Schops. Auf die sein Team mit einer sehr guten Mannschaftsleistung antworten müsse.

Zawodny kommt langsam in Fahrt

Dass der TuS Sulingen mit einem Sieg seinen Vorsprung an der Tabellenspitze ausbauen kann, sieht der TuS-Trainer nur als einen Nebeneffekt der derzeitigen Situation. „Wir tun gut daran, wie bisher nur von Spiel zu Spiel zu denken. Denn das Wichtigste ist doch, dass wir weiter unsere Spiele gewinnen, egal, was die anderen machen. Gewinnen wir, bleiben wir auf jeden Fall oben. Und das ist unser Ziel“, macht der Übungsleiter deutlich.

Die vorgezogene Anstoßzeit auf 14.00 Uhr begründet der Trainer mit der allgemeinen Zeitumstellung am Sonntag: „Bei schlechtem Wetter kann es gegen Ende des Spiels schon richtig dunkel sein. So sind wir auf der sicheren Seite.“

Personell können die Sulinger gegen Bückeburg fast aus dem Vollen schöpfen. Ersatzkeeper David Schröder ist noch verletzt, Lauritz Müller bereits im Lauftraining. Für Andreas Tschongarow (muskuläre Probleme) könnte es eng werden. Viel Freude bereitet Schops derzeit Youngster Marvin Zawodny, der wegen einer Knieverletzung die gesamte Vorbereitung verpasst hatte und jetzt langsam aber sicher in Tritt kommt: „Es läuft für ihn immer besser. Wir müssen jetzt sehen, dass der Junge erstmal in der Zweiten die nötige Spielpraxis bekommt.“ - flü