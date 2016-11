Rieken: „Wir sind gefordert, müssen das letzte Hemd geben“

Oberligist HSG Barnstorf/Diepholz will sich gegen ATSV Habenhausen rehabilitieren

+ Ist am linken Flügel erste Wahl und spielt bislang eine ordentliche Saison: Raul-Lucian Ferent (beim Wurf) von der HSG Barnstorf/Diepholz. Der 33-Jährige hat sich für das Heimspiel gegen den Tabellendritten ATSV Habenhausen einiges vorgenommen. - Foto: Westermann

Diepholz - In eigener Halle (8:0 Punkte) ist die HSG Barnstorf/Diepholz eine Macht, aber auswärts (3:7 Zähler) hat der Tabellenvierte der Handball-Oberliga bislang enttäuscht. So auch beim jüngsten 26:27 in Fredenbeck. „Der Stachel der Enttäuschung nach der unnötigen Niederlage sitzt noch tief“, sagt Barnstorfs Trainer Dag Rieken vor dem morgigen Heimspiel um 20 Uhr in der Diepholzer Mühlenkamp-Halle gegen den ATSV Habenhausen.

Der 47-jährige B-Lizenz-Inhaber hat mit seiner Mannschaft zum Wochenbeginn die Partie aufgearbeitet. Klare Anordnung des Wildeshausers an seine Spieler: „Wir sind gefordert, müssen das letzte Hemd geben.“ Personell können die Gastgeber wieder auf Torjäger Kamil Chylinski zurückgreifen. Der Pole machte zwar die ersten zwei Übungseinheiten zum Wochenbeginn aufgrund eines grippalen Infekts nicht mit, sollte aber am Freitag mitwirken können. Der in Fredenbeck erkrankt ausgefallene Kreisläufer Andrius Gervé trainiert wieder. Der 30-jährige Litauer ist fest eingeplant.

Verzichten müssen die Barnstorfer vermutlich auf Abwehrass Martin Golenia. Er hat sich eventuell in der Begegnung in Fredenbeck einen

Golenia fehlt vermutlich mit Knieverletzung

Meniskusriss im rechten Knie zugezogen. Eine MRT-Untersuchung erfolgte gestern. Das Ergebnis steht allerdings noch aus. Linksaußen Lukas Brenning fehlt aufgrund seines Studiums in Belgien in dieser Woche bei den Trainingseinheiten. Ob er zum Aufgebot gehört, entscheidet sich kurzfristig. Erste Wahl am linken Flügel bleibt Routinier Raul-Lucian Ferent.

Auch Barnstorfs Mittelmann Steffen Brüggemann wurmt die Niederlage in Fredenbeck noch, deshalb fordert der 27-Jährige: „Gegen Habenhausen müssen wir es schaffen, sowohl in der Abwehr als auch im Angriff als Mannschaft und als Einheit zu spielen. Gegen Fredenbeck hat das nur in den ersten 30 Minuten geklappt. In der Abwehr muss jeder bereit sein, dem anderen zu helfen, um möglichst kompakt zu stehen. Im Angriff dürfen wir uns nicht mit den 80-prozentigen Torchancen zufrieden geben, sondern müssen den Ball weiter laufen lassen, um uns Chancen vom Kreis oder von den Außenpositionen zu erspielen.“ Das sieht auch Rieken so, er bringt es auf den Punkt: „Wir müssen besser treffen.“

Drittliga-Absteiger ATSV Habenhausen verlor zuletzt das brisante Nachbarschaftsduell gegen den neuen Spitzenreiter SG HC Bremen/Hastedt mit 23:31. „Habenhausen hat einen starken Rückraum“, weiß Rieken. Besonders Björn Wähmann, der zuletzt elfmal ins Schwarze getroffen hatte, kann an einem guten Tag eine Partie durchaus allein entscheiden. Auch Mirco Wähmann und Mirco Schluroff verstehen ihr Handwerk. In Olaf Abshagen und Marius Voß verfügt der Tabellendritte über ein starkes Torhüter-Duo. Sicherlich hat sich auch Kreisläufer Ulf Grädtke gegen seinen Ex-Verein einiges vorgenommen.

Die Hausherren brennen auf das Spiel, wollen mit Hilfe der Zuschauer die jüngste Scharte auswetzen. Für Rieken zählt nur ein Sieg: „Wir wollen oben mitspielen.“ Einen weiteren Ausrutscher können sich die Barnstorfer nicht erlauben, denn sonst ist der Zug nach ganz oben bereits nach dem zehnten Spieltag abgefahren.

mbo