HSG Barnstorf/Diepholz reist zum TSV Bremervörde

Handball-Oberliga:

+ Muss sich in erster Linie im Abschluss verbessern: Arunas Srederis (beim Wurf), Rückraumspieler bei der HSG Barnstorf/Diepholz. Der Litauer lässt einfach zu viele Chancen liegen. - Foto: Westermann

Barnstorf - Die beiden Handball-Oberligisten TSV Bremervörde und HSG Barnstorf/Diepholz haben sich in der Vergangenheit immer packende Duelle geliefert. Das dürfte auch am Samstagnachmittag um 16.30 Uhr der Fall sein, wenn der Tabellendritte in Bremervörde aufläuft. „Die Gastgeber stehen mit dem Rücken zur Wand, müssen zu Hause punkten“, weiß Barnstorfs Trainer Dag Rieken.

Die Vorbereitung auf das Spiel verlief nicht optimal. „Wir hatten in dieser Woche eine durchwachsene Trainingsbeteiligung“, unterstreicht der 47-jährige B-Lizenz-Inhaber, der aufgrund eines fiebrigen Infekts am Wochenanfang passen musste. Auch Torhüter Donatas Biras, Cedric Quader und Laurynas Palevicius schlagen sich mit grippalen Infekten herum. Mittelmann Bernd Pundt fehlte wegen eines Lehrgangs in Hannover bei den Übungseinheiten.

Linkshänder Kevin Heemann hat sich am Sonnabend beim Einsatz mit der Zweiten in Rotenburg bei einem Zusammenprall ein dickes Knie zugezogen. Erst kurzfristig entscheidet sich, ob der Youngster zum Aufgebot gehört. Angeschlagen ist auch Spielmacher Steffen Brüggemann, bei dem die Wade zwickt.

Gefahr droht von der Achse Salkic/Hölling

„Auf uns wartet keine einfache Aufgabe, aber wir versuchen, die Punkte zu holen“, sagt Rieken, der auf Kampfkraft und Selbstbewusstsein seiner Mannschaft baut. Immerhin hatten die Barnstorfer zuletzt mit einer ordentlichen Leistung im Nachbarschaftsduell den TV Neerstedt mit 33:25 geschlagen. Eines weiß der in Wildeshausen wohnende HSG-Coach: „Unsere Wurfquote muss einfach besser werden.“ Vor allem Kreisläufer Andrius Gervé und Rückraumakteur Arunas Srederis ließen zu viele Chancen ungenutzt.

Die Hausherren verloren zuletzt mit einem Rumpfteam bei der SG HC Bremen/Hastedt mit 24:32. Sie wollten eigentlich die Begegnung verlegt haben, aber der Aufsteiger spielte nicht mit, lehnte ab. „Die Bremervörder laufen gegen uns mit einer ganz anderen Mannschaft auf. Sie sind bestimmt noch sauer“, vermutet Rieken.

Aufpassen müssen die Gäste besonders auf die Achse Adnan Salkic/Marcus Hölling. Der 35-jährige Salkic ist nicht nur ein gefährlicher Shooter, sondern er setzt auch Kreisläuferhüne Hölling in Szene. Barnstorfs Abwehrchef Martin Golenia ist in Eins-gegen-Eins-Situationen gefordert. Rieken lobt den 26-Jährigen: „Martin hat große Fortschritte gemacht.“ Er hält an der bewährten 3:2:1-Formation fest: „Wir müssen kompakt stehen und aggressiv decken.“ Wer die Spitze übernimmt, lässt er noch offen, denn da gibt’s mehrere Optionen.

Gefahr droht den Gästen auch vom schnellen Linksaußen Lars von Kamp, der an einem guten Tag durchaus zweistellig treffen kann. Zu den Leistungsträgern beim Tabellenvorletzten (2:10 Punkte) zählt auch Schlussmann Jan Mühlich, der die Barnstorfer schon einige Male geärgert hat.

Aus einer sattelfesten Abwehr wollen die Barnstorfer schnell nach vorn spielen und möglichst viele einfache Tore über den Tempogegenstoß erzielen. Mit Neuzugang Stefan Beljic wurden bei den Trainingseinheiten die Spielkonzeptionen geübt. Es kann gut sein, dass der 27-jährige Serbe diesmal schon länger in der zweiten Reihe zum Einsatz kommt.

mbo