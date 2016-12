Richter setzt mit zehn Toren Akzente

Handball-Verbandsliga-Aufsteiger HSG Barnstorf/Diepholz II kämpft im Spitzenspiel TuS Haren 34:30 nieder

+ Übernahm in der zweiten Reihe Verantwortung: Barnstorfs Linkshänder Matthias Andreßen. In dieser Szene reißt Harens Martin Giesen nur halbherzig die Arme zum Blocken hoch. - Foto: G. Müller

DIEPHOLZ - Aufsteiger HSG Barnstorf/Diepholz II sorgt in der Handball-Verbandsliga weiterhin für Furore, gewann am Sonnabend vor 100 Zuschauern in der Diepholzer Mühlenkamp-Halle das Spitzenspiel gegen den TuS Haren mit 34:30 (13:13). Mit 16:4 Punkten nimmt der Neuling den dritten Platz ein.

„Das war eine starke Mannschaftsleistung“, sprach Barnstorfs Spielertrainer Nils Mosel dem gesamten Team ein Lob aus. Akzente setzte vor allem Finn Richter, der sich in Eins-gegen-Eins-Situationen mehrfach behauptete. Der 30-Jährige erzielte zehn „Buden“, verwandelte auch vier Siebenmeter sicher. Auch Linkshänder Matthias Andreßen traute sich in der zweiten Reihe etwas zu und traf genauso wie Nils Mosel siebenmal ins Schwarze.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start, lagen nach einem Treffer von Jan-Eric Rechtern mit 5:2 (10.) vorn. An diesem Drei-Tore-Vorsprung änderte sich bis zum 6:3 (12.) nichts, ehe die Gäste die Schwächen des Tabellendritten bestraften. „Die technischen Fehler hätten uns fast das Genick gebrochen“, monierte Mosel, der allerdings den Gegner adelte: „Das ist eine spielstarke Mannschaft, die ordentlich Gas gibt.“ Vor allem Regisseur Stefan Sträche (9/3) zeigte seine Klasse. Dennis Wulf hatte Harens Kreisläuferhünen Martin Giesen (4) größtenteils unter Kontrolle. Dominik Sowada glich zum 8:8 (17.) aus. Anschließend legten die Hausherren wieder vor (13:11/26.), aber Sträche und Philipp-Steffen Beimesche egalisierten zum 13:13.

Nach dem Wechsel legte der TuS Haren zum 18:15 (37.) vor. Anschließend warfen die Barnstorfer enormen Kampfgeist in die Waagschale, stemmten sich gegen die erste Heimniederlage. Mit Erfolg: Andreßen schaffte beim 19:19 (40.) nicht nur den Ausgleich, sondern Richter und Mittelmann Osman Ahmad brachten das Heimteam mit zwei Toren zurück auf die Siegerstraße – 21:19 (42.).

Bis zum 24:24 (48.) ging´s ausgeglichen weiter, ehe Richter, Tobias Mundhenke und Eugen Weber zum 27:24 (51.) trafen. „Wir konnten unser Tempo halten, hatten am Ende mehr Luft“, nannte Mosel, der munter durchwechselte und den Leistungsträgern Pausen gönnte, einen entscheidenden Grund, weshalb die Barnstorfer letztendlich die Oberhand behielten. Als der 34-Jährige mit einem Doppelpack auf 31:27 (56.) erhöhte, stand der vierte Heimsieg vorzeitig fest.

HSG Barnstorf/Diepholz II: Hohnstedt, Schwenker (ab 45.), Pauli (n.e.) - Mundhenke (4), Wulf, Pasenau, Recht, Mosel (7), Ahmad (2), Rechtern (2), Andreßen (7), F. Richter (10/4), Thiemann (1), Weber (1). - mbo