Richter hämmert Ball in den Knick

HSG II schafft acht Sekunden vor Schluss 23:23

+ Barnstorfs Allrounder Finn Richter (r.) sicherte dem Aufsteiger mit dem Tor zum 23:23-Endstand einen Punkt. - Foto: G. Müller

Langen - Noch 18 Sekunden zu spielen. Die HSG Barnstorf/Diepholz II liegt im Auswärtsspiel der Handball-Verbandsliga beim TV Langen mit 22:23 zurück. Ballbesitz, Auszeit. Spielertrainer Nils Mosel schwört seine Mannschaft auf den letzten und entscheidenden Angriff ein. Unentschieden oder Niederlage – das wird sich nun herausstellen. Mosel nimmt Torwart Maik Schwenker raus, bringt dafür einen siebten Feldspieler als zweiten Kreisläufer. Der Schachzug geht auf. Schnelle Kombination, Ablage, Finn Richter steigt hoch und hämmert den Ball mit Brachialgewalt acht Sekunden vor der Schlusssirene in den Knick. Geschafft! Die HSG II hat beim 23:23 (11:11) noch einen Punkt entführt, obwohl sie in der 44. Minute (15:18) bereits mit drei Toren und in der 57. Minute noch mit zwei Toren (21:23) hinten gelegen hatte.

Mosel konnte dann auch mit dem Unentschieden leben. „Nachdem wir schon zurücklagen, haben wir am Ende einen Punkt gewonnen“, meinte der HSG-Spielertrainer, der niemanden herausheben wollte. „Was mir sehr gut gefallen hat, war der Kampfgeist, den die gesamte Mannschaft an den Tag gelegt hat“, resümierte Mosel. Die Abwehrarbeit sei insgesamt bei 23 Gegentoren auswärts in Ordnung gewesen. Allerdings hätte sich der siebenfache HSG-Torschütze mehr Konsequenz im Abschluss gewünscht: „Wir haben noch zu viele Bälle einfach weggeschmissen.“

So wie bei der 11:9-Führung, als die HSG II gleich vier Chancen ungenutzt ließ. „Und anstatt mit einer Vier-Tore-Führung gehen wir dann mit 11:11 in die Pause“, monierte Mosel. Ähnlich die Situation, als der TV Langen auf 17:14 davonzog (42.). „Da fehlte mir auch so ein bisschen die Einstellung.“

Gut 15 Minuten vor Schluss erwischte es Mosel dann ziemlich heftig. „Ich wurde regelrecht aus der Luft gepflückt“, ärgerte sich der 34-Jährige, der aufs Knie fiel und nur noch sporadisch weiterspielen konnte. Für seine Teamkollegen Anlass genug, jetzt erst recht noch eine Schippe draufzulegen. Der Lohn war das 23:23. - flü