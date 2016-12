Phoenix zündet das Feuer

Oberliga-Handballerinnen besiegen Bützfleth 31:22 / Lehmkuhl und die Gegenstöße

+ Christina Lehmkuhl (am Ball) erzielte gestern acht Tore für die HSG Phoenix beim 31:22-Erfolg gegen Bützfleth. - Foto: Flügge

TWISTRINGEN - Von Arne Flügge. Es klang fast schon wie eine Entschuldigung. „In der letzten Woche war ich megaschlecht, da musste ich heute mal wieder was raushauen“, grinste Christina Lehmkuhl. Und das tat sie eindrucksvoll. Beim 31:22 (14:9)-Heimsieg von Handball-Oberligist HSG Phoenix gegen das Tabellenschlusslicht HSG Bützfleth erzielte die Rückraumspielerin gestern insgesamt acht Tore. Davon – und das ist schon erstaunlich – sechs per Tempogegenstoß. „Der Trainer hat Feuer von uns gefordert, und ich denke, das haben wir auch geliefert.“

Allerdings war der Beginn der Partie noch sehr holprig. In der Abwehr packte Phoenix zwar gegen einen aggressiven Gegner konsequent zu, kam so auch zu Ballgewinnen. Doch im Abschluss wurden Chancen noch zu leichtfertig vergeben. „Wir waren am Anfang sehr angespannt“, sprach Phoenix-Trainer Thomas Reinberg von der Wirkung, die die vielen Niederlagen zuletzt hinterlassen hatten: „Wir wussten, dass wir ganz unten drinhängen, wenn wir nicht gewinnen.“ So blieb die Begegnung bis zum 6:6 (16.) ausgeglichen, ehe die Gastgeberinnen mehr und mehr den Hemmschuh auszogen. Basierend auf einer weiter starken Abwehr warfen Christina Lehmkuhl mit drei Tempogenenstößen und Maria Lehmkuhl per Siebenmeter eine 10:6-Führung (22.) heraus. „Da haben wir schon wieder sehr guten Tempohandball gespielt“, freute sich Coach Reinberg. Zur Pause war dann beim Stand von 14:9 für die Gastgeberinnen eine Vorentscheidung gefallen. Ein Sonderlob hatte sich in den ersten 30 Minuten auch Torfrau Kristina Strauß verdient, die zwei Siebenmeter parierte und insgesamt auf 51 Prozent gehaltene Bälle kam.

Nach dem Wechsel knüpfte die HSG Phoenix zunächst nahtlos an die Leistung der ersten Halbzeit an. Zudem bot die Mannschaft weiterhin gegen die nicht gerade zimperlich agierenden Gäste eine starke kämpferische Leistung, eroberte dadurch immer wieder Bälle und leitete damit eigene Angriffe ein. Mit sechs Treffern hintereinander ohne ein Gegentor zu kassieren, baute Phoenix den Vorsprung in der 39. Minute auf 20:9 aus. Damit war der Drops sozusagen gelutscht. Zumal Mareike Witt mit ihrem Treffer zum 25:12 (46.) einen 13-Tore-Vorsprung herauswarf.

Bützfleth hatte die ersten Auflösungserscheinungen, Phoenix hätte nun ein munteres Katz-und-Maus-Spiel veranstalten können – schaltete jetzt aber mehrere Gänge zurück. „Es ist ärgerlich, dass wir in dieser Schlussviertelstunde nicht mehr so konsequent nach vorn gespielt haben“, monierte Trainer Reinberg, „wir haben in der Abwehr nicht mehr richtig zugepackt und vorn die Bälle nicht mehr ausgespielt.“ Der 51-Jährige war trotz eines verpassten möglichen Kantersieges nicht unzufrieden. Im Gegenteil: „Wir haben die Härte angenommen, super gekämpft und das Spiel letztendlich souverän über die Bühne gebracht.“ Der Sieg war für die Phoenix-Handballerinnen zudem immens wichtig, um das verschüttgegangene Selbstvertrauen nach zuletzt nur 1:13 Punkten wieder auszubuddeln.