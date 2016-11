HSG Phoenix versagt in Wilhelmshaven

Reinberg nach 21:29-Niederlage angefressen

+ Auch bei Maria Lehmkuhl (l.), Rückraumspielerin bei der HSG Phoenix, lief es in Wilhelmshaven nicht rund. - Foto: Westermann

Wilhelmshaven - Auch im siebten Spiel in Folge (jetzt 1:13 Punkte) blieben die Oberliga-Handballerinnen der HSG Phoenix sieglos, unterlagen am Sonnabend vor 40 Zuschauern beim Tabellenzweiten HSG Wilhelmshaven mit 21:29 (11:14). Thomas Reinberg, Trainer der HSG Phoenix, nahm nach der sechsten Niederlage kein Blatt vor den Mund: „Wir haben als Mannschaft komplett versagt, müssen uns anders präsentierten.“ An den Torhüterinnen Kristina Strauß (wehrte zwei Siebenmeter ab) und Laura-Celine Hoffmann lag es nicht, denn sie wehrten einige Bälle ab.

Die Gäste erwischten einen schlechten Start, lagen schnell mit 1:5 (5.) in Rückstand. „Wir haben zu viele technische Fehler gemacht und in der Abwehr nicht richtig zugepackt“, monierte der 51-jährige Coach, der bereits früh eine Auszeit nahm, neue Anweisungen gab. Zwar verkürzte Christina Lehmkuhl auf 3:6 (8.), aber anschließend nutzten die Wilhelmshavenerinnen die Schwächen des Neulings eiskalt aus, kamen über die erste und zweite Welle zu einfachen Toren. So erhöhte Selina Diesing (5) auf 13:7 (23.).

Reinberg änderte die Abwehr mehrfach. Er stellte von 6:0 auf 5:1 um, ließ später Wilhelmshavens gefährliche Rückraumakteurin Jennifer Jacobs (5), die etliche Siebenmeter riss, durch Christina Lehmkuhl in Manndeckung nehmen. Doch alle diese Maßnahmen brachten nicht den gewünschten Erfolg. Bis zur Pause kämpfte sich der Tabellenzehnte nach einem Treffer von Christina Lehmkuhl (5) auf 11:14 heran.

Nach dem Seitenwechsel nutzte die HSG Phoenix, die ohne Jana Klopsch (Schulterbeschwerden), Mareike Witt (grippaler Infekt) und Jaqueline Hanke (beruflich verhindert) angetreten war, einige Chancen nicht. Besser machten es die Gastgeberinnen. Katharina Reitz (7/7) verwandelte einen Strafwurf zum 17:11 (33.). Spätestens beim 26:18 (48.) war das Match entschieden. Dank der Torhüterinnen Strauß und Hoffmann blieb die Niederlage letztendlich im Rahmen. - mbo