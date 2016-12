Phoenix und die Suche nach dem Kombinations-Handball

Oberligist steht nach Negativserie nun gegen Schlusslicht Bützfleth unter Druck

+ Jaqueline Hanke (beim Wurf) steht den Handballerinnen der HSG Phoenix am Sonntag wieder zur Verfügung. - Foto: Westermann

Twistringen - Von Arne Flügge. Es war ein Auftakt nach Maß gewesen. Mit drei Siegen in Folge waren die Handballerinnen der HSG Phoenix in die neue Saison gestartet – und hatten damit als Oberliga-Aufsteiger für Furore gesorgt. Doch seit dem 22. September, dem 26:18-Heimsieg gegen die SG Findorf, geht so gut wie nichts mehr. Es folgten sechs Niederlagen und noch ein 23:23-Remis beim TV Dinklage. Diese Negativserie von 1:13 Punkten am Stück warf die Mannschaft von Trainer Thomas Reinberg auf Platz zehn zurück.

Am Sonntag (16.15 Uhr) ist nun im Heimspiel die HSG Bützfleth/Drochtersen in Twistringen zu Gast. Eine Mannschaft, die von der Papierform her zu schlagen ist, besser gesagt: geschlagen werden muss. „Schaut man auf die Tabelle, müssten wir das Spiel gewinnen“, sagt Phoenix-Trainer Reinberg, der angesichts der eigenen Situation vor dem Spiel gegen das Schlusslicht allerdings keine großen Parolen herausgeben will: „Es wäre schön und wichtig für uns, wenn wir die beiden Punkte holen würden.“

Viel wichtiger ist dem 51-Jährigen aber, dass seine Mannschaft wieder zu dem Spiel zurückfindet, das sie in der abgelaufenen Saison so ausgezeichnet hat. „Wir müssen wieder dahinkommen, aus einer starken Abwehr heraus nach vorn zu spielen, wieder guten Kombinations-Handball zu spielen“, fordert der Trainer. Das sei zuletzt doch ziemlich auf der Strecke geblieben.

Allerdings haben auch die großen personellen Probleme, die den Aufsteiger seit Wochen verfolgen, ihren Teil zu den Misserfolgen beigetragen. „Wir hatten zuletzt kaum einmal den kompletten Kader zur Verfügung“, bedauert Reinberg. Das sei zwar auch in der abgelaufenen Spielzeit in der Landesliga vorgekommen, „doch in der Oberliga kannst du das bei diesem Niveau nicht immer kompensieren.“ Und die Niederlagenserie hat natürlich auch das Selbstvertrauen in der Mannschaft angegriffen. „Wir müssen wieder selbstsicherer werden und dann auch weniger Fehler machen. Wichtig ist, dass wir geschlossen auftreten“, meint Reinberg.

Helfen könnte seiner Mannschaft dabei am Sonntag, dass der Coach kaum personelle Probleme mehr hat. Rechtsaußen Jana Klopsch hat ihre Schulterprobleme im linken Wurfarm auskuriert. „Sie wird es wieder versuchen“, kündigt der HSG-Coach an. Auch werden die zuletzt verhinderten Jaqueline Hanke sowie Torhüterin Mareike Landwehr wieder zur Verfügung stehen. „Wenn ich mich nicht komplett täusche, habe ich alle 15 Spielerinnen dabei“, freut sich Reinberg. Auch Nadine Berger wird nach ihrem Bänderriss im linken Sprunggelenk spielen können, ist aber noch nicht wieder richtig fit. „So ganz rund läuft es bei ihr noch nicht“, sagt Thomas Reinberg, „aber geben wir ihr noch zwei, drei Wochen – dann sieht das wieder anders aus.“

Vielleicht ist dann ja auch die Tabellensituation der HSG Phoenix eine ganz andere. Vor der Winterpause könnte die Mannschaft mit Siegen in den beiden letzten Spielen gegen Bützfleth/Drochtersen und dann am nächsten Wochenende in Hude wieder Anschluss ans gesicherte Mittelfeld gewinnen. Doch ganz so weit denkt Reinberg noch nicht. Erstmal muss jetzt Schlusslicht Bützfleth besiegt werden, das erst zwei Punkte auf dem Konto und mit Abstand die schlechteste Abwehr der Liga hat. Eine lösbare Aufgabe.