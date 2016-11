HSG Phoenix stoppt Talfahrt nicht

Oberligist unterliegt Elsflether TB mit 31:33

+ Wirkte trotz Schulterbeschwerden sporadisch mit und traf zweimal: Jana Klopsch von der HSG Phoenix. - Foto: Westermann

Twistringen - Da lag mehr drin: Die Oberliga-Handballerinnen der HSG Phoenix verloren gestern in der Twistringer Sporthalle gegen den Elsflether TB mit 31:33 (16:17) und setzten ihre Talfahrt (1:11 Punkte) fort. „Wir haben im Angriff mehrfach zu überhastet abgeschlossen“, nannte Thomas Reinberg, Trainer der HSG Phoenix, einen Grund für die fünfte Saisonniederlage. So erzielten die Gäste gut ein Dutzend Tore über den Gegenstoß.

Personell musste der HSG-Coach abermals umdisponieren, denn kurzfristig fielen neben Jana Helms (privat verhindert) auch noch Mareike Witt (krank) und Lale Kuhangel (beruflich verhindert) aus. So sprang Jana Klopsch trotz Schulterbeschwerden ein. Die Linkshänderin wirkte zehn Minuten mit, gab dann aber unter Schmerzen auf. Auch Nadine Berger spielte nach einem Bänderriss im Knöchel erstmals wieder mit, erzielte fünf Tore.

„Wir sind gut ins Spiel gekommen, haben aus Konzeptionen einfache Tore erzielt“, sagte Reinberg. So lag der Aufsteiger nach einem Treffer von Stefanie Gerding mit 6:4 (7.) ins Front. Bis zum 7:6 (11.) durch Maria Lehmkuhl blieb der Tabellenzehnte vorn. Anschließend packten die Gastgeberinnen nicht mehr konsequent in der Abwehr zu, gerieten mit 7:9 (15.) in Rückstand. Sie rissen sich danach zusammen, schafften in einer guten Phase aus einem 12:14 (22.) eine 16:14-Führung (27.). „Danach haben wir uns wieder überhastete Würfe genommen“, monierte Reinberg. Elsfleths herausragende Spielmacherin Jennifer Adami (13/3) sorgte mit einem Dreierpack für den 17:16-Pausenstand.

Nach dem Wechsel sahen 70 Zuschauer ein „extrem hektisches Spiel mit vielen technischen Fehlern“. Es blieb eng, Maria Lehmkuhl verkürzte in der Endphase – 29:30 (54.). Jaqueline Hanke deckte ab der 45. Minute Adami kurz, und Gerding nahm ab der 50. Minute auch noch Rückraumspielerin Ruth Nowack (7) in Manndeckung. Adami machte den Unterschied, denn sie erhöhte mit zwei weiteren Treffern auf 32:29 (58.). Rückraumspielerin Berger setzte mit ihrer fünften „Bude“ den Schlusspunkt zum 31:33. - mbo