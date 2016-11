HSG Phoenix setzt aufs Tempospiel

Oberligist mit Helms zur HSG Wilhelmshaven

+ © Westermann Rückraumspielerin Nadine Berger (r.) von der HSG Phoenix ist zwar noch nicht ganz fit, aber sie wird gebraucht. © Westermann

Twistringen - Trotz einer Negativserie von 1:11 Punkten ist die Stimmung bei den Oberliga-Handballerinnen der HSG Phoenix nicht im Keller.

„Zum Glück haben wir zum Saisonanfang gepunktet. Wir haben nie eine Klatsche bekommen, dürfen den Kopf jetzt nicht in den Sand stecken“, appelliert Thomas Reinberg, Trainer der HSG Phoenix, vor der morgigen Auswärtspartie (Anwurf 17 Uhr) beim Tabellenzweiten HSG Wilhelmshaven.

Der 51-Jährige hat klare Vorstellungen: „Wir müssen als Mannschaft auftreten, unsere alte Leistung aus der vergangenen Saison abrufen und nicht in Einzelaktionen verfallen.“ Wenn dem Aufsteiger das gelingt, dann sollten sich auch wieder Erfolge einstellen. Im Training sah es am Dienstag nicht so rosig aus, denn aus verschiedenen Gründen standen nur acht Spielerinnen zur Verfügung.

Die zuletzt beim 31:33 fehlende Rückraumakteurin Jana Helms ist wieder dabei. Auch Mannschaftsführerin Nadine Berger, die nach verheiltem Bänderriss den linken Fuß noch nicht voll belasten kann, zählt zum Aufgebot. Ob Linksaußen Mareike Witt (grippaler Infekt) spielen kann, steht nicht fest.

Nicht dabei sind Jana Klopsch (lädierte Schulter), Annemieke Kellmann (privat verhindert) und Torhüterin Mareike Landwehr (beruflich verhindert). Im Tor dürfte die erfahrene Kristina Strauß beginnen. Als zweite Keeperin sitzt aus dem erweiterten Oberliga-kader Laura-Céline Hoffmann auf der Bank.

Die HSG Wilhelmshaven verfügt über eine erfahrene Mannschaft, die einen schnellen Ball spielt. Zu beachten sind in erster Linie die Rückraumspielerinnen Jennifer Jacobs, Katharina Reitz und Selina Diesing. Auch die junge Außenangreiferin ist für das eine oder andere Tor gut. Die Gäste beginnen entweder mit einer 6:0- oder 5:1-Abwehr. „Wir müssen uns auf unser Tempospiel besinnen“, nennt Reinberg eine Stärke des Neulings.

mbo