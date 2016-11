HSG Phoenix läuft selbstbewusst auf

Oberligist spielt in Bassum gegen VfL Oldenburg III

+ Fällt länger aus: Jana Klopsch.

Bassum - Das jüngste 23:23 beim Tabellenvierten TV Dinklage hat den Handball-Oberliga-Frauen der HSG Phoenix noch einmal Selbstvertrauen gegeben. Der Neuling (7:5 Punkte) erwartet morgen um 13 Uhr in der Bassumer Sporthalle den Tabellenzehnten VfL Oldenburg III (4:8 Zähler). „Wir kennen die Mannschaft nicht“, sagt Mannschaftsführerin Nadine Berger. Die Leistungsträgerin fällt noch mindestens zwei Wochen mit einem Bänderriss im linken Knöchel aus. Ebenfalls nicht zur Verfügung steht Linkshänderin Jana Klopsch, die sich mit einer Entzündung in der linken Schulter herumschlägt und wohl länger pausieren muss.

„Wir wollen an die Leistung aus dem Spiel in Dinklage anknüpfen. Da hat jeder für jeden gekämpft“, unterstreicht Berger. Da Coach Thomas Reinberg aus beruflichen Gründen in dieser Woche nicht da war, leitete Co-Trainer Stefan Honscha die Übungseinheiten. Gerade in der Abwehrarbeit zeigte sich die HSG Phoenix verbessert, deckte zuletzt aggressiver. Den Mittelblock der 6:0-Formation bilden vermutlich wieder Lena Hedtke und Maria Lehmkuhl. Die Gastgeberinnen dürften in der Defensive gefordert sein, denn die Oldenburgerinnen fertigten zuletzt den ATSV Habenhausen mit den Haupttorschützinnen Katja Berkau (13/5), Pia Mertens (9) und Lina Genz (6) gleich mit 39:26 ab.

Die HSG Phoenix spielt am Sonntag in ungewohnter Umgebung, denn die Bassumer Sporthalle wurde modernisiert. „Da haben wir noch kein Spiel absolviert“, weiß Berger. Es bleibt aber die Ausnahme, denn die anderen Heimpartien gehen in der Twistringer Sporthalle über die Bühne. - mbo