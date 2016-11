Phoenix geht am Ende die Puste aus – 28:29

Handballerinnen unterliegen VfL Oldenburg III

+ HSG-Trainer Thomas Reinberg sprach von einer unglücklichen Niederlage seines Teams.

Bassum - Lange Zeit sahen die Handballerinnen der HSG Phoenix gestern im Oberliga-Heimspiel gegen den VfL Oldenburg III schon wie der sichere Sieger aus, führten zehn Minuten vor Abpfiff noch mit drei Toren Vorsprung (25:22). Doch in der Schlussphase ging der personell arg gebeutelten Mannschaft von Trainer Thomas Reinberg, die auf Nadine Berger, Jaqueline Hanke und Jana Klopsch verzichten musste, die Puste aus. Zumal Haupttorschützin Maria Lehmkuhl (8/3) noch nach drei Zeitstrafen die Rote Karte gesehen hatte (43.). „Wir hatten dann praktisch keinen Rückraum mehr“, kommentierte Reinberg die am Ende knappe 28:29 (16:13)-Niederlage seines Teams. Zudem hätten auch die Schiedsrichter ihren Teil zur Pleite beigetragen, in dem sie viele technische Fehler der Oldenburgerinnen nicht gepfiffen hätten, monierte Reinberg.

Die Anfangsphase gehörte allerdings den Gästen, die schnell mit 3:1 in Führung gingen. „Wir haben nicht ins Spiel gefunden und uns Fehler im Angriff geleistet“, räumte der HSG-Trainer ein. Doch mit zunehmender Spieldauer stabilisierte sich Phoenix, nahm das Heft in die Hand und ging durch ein Siebenmetertor von Maria Lehmkuhl erstmals in Führung (6:5/10.).

Und die gaben die Gastgeberinnen dann bis zur 55. Minute nicht mehr aus der Hand, ehe Oldenburgs Julia Kerber (4) erstmals wieder der Ausgleich für die Gäste gelang. Christina Lehmkuhl warf Phoenix wiederum mit 28:27 (56.) in Front, doch Oldenburg konterte: Zunächst traf Sara Wiechert (3/2) zum Ausgleich, ehe Lina Genz (5) die Gäste in der 59. Minute die 29:28-Führung gelang. „Wir hatten danach noch die Möglichkeit, zumindest den Ausgleich zu erzielen, haben diese Chance aber nicht genutzt“, sagte HSG-Trainer Reinberg, der von einer sehr unglücklichen Niederlage sprach: „Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie hat richtig gut gekämpft.“ - flü