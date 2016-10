HSG Phoenix bezahlt Niederlage teuer

Nadine Berger und Maria Lehmkuhl scheiden beim 23:30 gegen FC Schüttorf 09 verletzt aus

+ Bot bis zu ihrem verletzungsbedingten Ausscheiden eine gute Leistung: Rückraumspielerin Maria Lehmkuhl (l.). - Foto: Westermann

Twistringen - In der vergangenen Saison hatte die HSG Phoenix alle Heimspiele in der Landesliga für sich entschieden, und in der Handball-Oberliga gewann der Aufsteiger seine ersten zwei Heimpartien auch. Doch gestern erwischte es den Neuling in der Twistringer Festung erstmals wieder: Der Tabellenachte unterlag vor 70 Zuschauern dem FC Schüttorf 09 mit 23:30 (14:16). „Wir haben verdient verloren“, urteilte Thomas Reinberg, Trainer der HSG Phoenix. Er wusste allerdings auch, warum: „Wir standen zum einen nicht kompakt in der Abwehr, zum anderen haben wir vorn zu viele Fehler gemacht.“

Die Gastgeberinnen bezahlten die Niederlage gleich doppelt teuer: Bereits nach drei Minuten schied Leistungsträgerin Nadine Berger mit einer Sprunggelenksverletzung aus (eventuell Bänderriss). Und in der 24. Minute erwischte es Rückraumakteurin Maria Lehmkuhl. Die sechsfache Torschützin musste wegen einer Knieverletzung passen. „Zunächst haben wir die beiden Ausfälle noch kompensieren können, doch in der Endphase sind wir dann eingebrochen“, analysierte Reinberg, der auch auf Linkshänderin Jana Klopsch aufgrund von Schulterproblemen verzichten musste.

Die Gastgeberinnen lagen mit 1:4 (9.) und 5:8 (14.) zurück, steigerten sich danach und schafften beim 8:8 (16.) durch Jana Helms erstmals den Ausgleich. Danach legten die Gäste mit den Haupttorschützinnen Lena Lötgering (14/11) und Sina Ederle (6) stets vor (14:12/27.). Helms sorgte mit einem direkt verwandelten Freiwurf für den 14:16-Pausenstand.

Nach dem Wechsel egalisierte Mareen Kunze mit verwandeltem Siebenmeter letztmalig zum 16:16 (32.). Anschließend gingen die Schüttorferinnen wieder in Führung. Die HSG Phoenix blieb bis zum 20:21 (49.) durch Jaqueline Hanke auf Tuchfühlung, ehe ein Einbruch folgte. Der Tabellenneunte setzte sich entscheidend über 25:20 (54.) auf 29:21 (57.) ab. - mbo