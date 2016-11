Ohne Aggressivität gedeckt

HSG Barnstorf/Diepholz unterliegt beim TSV Bremervörde 31:32 / Spiel in der Abwehr verloren

+ Bot im Angriff eine ordentliche Leistung: Barnstorfs Laurynas Palevicius, der in Bremervörde siebenmal traf. Er schied in der zweiten Hälfte mit Oberschenkelproblemen verletzt aus. - Foto: Westermann

Bremervörde - Erneuter Patzer in fremder Halle: Der ambitionierte Handball-Oberligist HSG Barnstorf/Diepholz unterlag am Sonnabend vor 200 Zuschauern beim Tabellenzwölften TSV Bremervörde mit 31:32 (19:17). „Das Spiel haben wir in der Deckung verloren“, urteilte Barnstorfs Trainer Dag Rieken.

Der 47-Jährige stellte die Abwehr mehrfach um, wechselte auch die Torhüter aus, doch alle Maßnahmen brachten nicht den gewünschten Erfolg. So erwischten die Keeper Donatas Biras und Jakob Kasperlik einen schlechten Tag. „Wir haben zu passiv gedeckt und den Kampf nicht angenommen“, monierte Rieken. Nicht in den Griff bekam Abwehrchef Martin Golenia Bremervördes Kreisläufer Marcus Hölling (4), der sich in Eins-gegen-Eins-Situationen durchsetzte und zwei Rückhandtore erzielte.

Dabei hatten die Barnstorfer einen ordentlichen Start hingelegt, führten nach einem Treffer von Arunas Srederis mit 4:1 (5.). Bis zum 6:3 (7.) blieb es bei einem Drei-Tore-Vorsprung. „Anscheinend haben wir uns zu sicher gefühlt“, mutmaßte Rieken. Den Gästen unterliefen technische Fehler. Bremervördes Linksaußen Lars von Kamp (8/1) glich nicht nur zum 6:6 (12.) aus, sondern Hölling traf zum 7:6 (13.). Rieken stellte die 3:2:1-Deckung um, ließ Rückraumshooter Adnan Salkic (8) zunächst von Steffen Brüggemann in Manndeckung nehmen.

Die Barnstorfer fingen sich wieder, befanden sich nach einem Treffer von Raul-Lucian Ferent (6) beim 11:9 (21.) wieder auf der Siegerstraße. Die Gastgeber kamen mehrfach bis auf ein Tor heran. Für den 19:17-Pausenstand sorgte Torjäger Kamil Chylinski (6/2), der beim Stand von 6:3 einen Siebenmeter vergeben hatte.

Nach dem Wechsel behauptete der Tabellenfünfte bis zum 26:24 (46.) eine Zwei-Tore-Führung, offenbarte aber weiterhin Schwächen in der Abwehr. „Wir haben zu viele leichte Gegentore bekommen“, kritisierte Rieken. Anschließend hatte Lars von Kamp seinen Auftritt: Mit einem Hattrick drehte er den Spieß zum 27:26 (49.) um. Zwar egalisierte Srederis noch einmal zum 27:27 (49.), aber danach setzten sich die Hausherren mit einem Zwischenspurt auf 30:27 (52.) ab. Nach einer Auszeit gelang Bastian Carsten-Frerichs das 28:30 (53.). Drei Minuten später griff ihm Hölling bei einer Aktion vom linken Flügel in den Wurfarm. Die Folge: Siebenmeter und Rote Karte für den „Übeltäter“ (56.). Chylinski verwandelte den Strafwurf zum 30:31 (51.). Im Gegenzug markierte Torsten Junge (5) das 32:30 (57.). Sekunden danach scheiterte Kevin Heemann bei einem Gegenstoß an TSV-Keeper Jan Mühlich. Das 31:32 durch Ferent fünf Sekunden vor dem Abpfiff fiel zu spät.

„Wir hatten zu wenig Aggressivität in allen Mannschaftsteilen“, ärgerte sich Rieken über die „unnötige Niederlage“. - mbo