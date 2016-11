Nils Mosel ärgert sich über Punktverlust

Verbandsligist HSG Barnstorf/Diepholz II zeigt beim 27:27 in Bohmte schwächste Saisonleistung

+ Barnstorfs Linksaußen Tobias Mundhenke steuerte am Sonnabend zum 27:27 in Bohmte fünf Treffer bei. - Foto: G. Müller

Bohmte - Die schwächste Saisonleistung hatte für die HSG Barnstorf/Diepholz II Folgen: Der Handball-Verbandsliga-Aufsteiger kam am Sonnabend beim Schlusslicht TV 01 Bohmte nicht über ein 27:27 (14:13) hinaus. „Das ist ganz klar ein Punktverlust, schon enttäuschend“, sagte Nils Mosel, Spielertrainer bei der HSG Barnstorf/Diepholz II. Er hatte sich vor 80 Zuschauern gegen seinen Heimatverein viel vorgenommen, erzielte zehn Tore. Doch trotz einer 27:25-Führung reichte es nicht zum Sieg. „Es fehlte die Frische im Kopf, wir waren unkonzentriert und einfach nur schlecht“, monierte der 34-jährige Leistungsträger.

Dabei erwischte der Tabellendritte einen ordentlichen Start, führte nach einem Mosel-Treffer mit 5:2 (10.). Anschließend offenbarten die Gäste in der 3:2:1-Deckung Schwächen. „Wir haben schlecht verschoben“, kritisierte Mosel. Die Gastgeber holten auf, schafften durch ein Tor von Willi Dück den Ausgleich – 6:6 (15.). Mit verwandeltem Siebenmeter brachte Jan-Ruven Brune (5/5) den Außenseiter sogar mit 7:6 (16.) in Front. Die Barnstorfer fingen sich wieder. In einer besseren Phase machten Jan-Eric Rechtern und Mosel mit Doppelpack aus einem 11:11 (25.) eine 14:11-Führung (28.).

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Linkshänder Matthias Andreßen (7) auf 19:14 (37.). Bis zum 21:17 (40.) durch Mannschaftskapitän Tobias Mundhenke (5) blieb es bei einem Vier-Tore-Vorsprung. Anschließend kämpften sich die Bohmter mit den Haupttorschützen Patrick Buchsbaum (7) und Andreas Köppe (4) heran. Der eingewechselte Torhüter Mike Gärthöffner hielt nicht nur einen Strafwurf von Mosel, sondern wehrte weitere Bälle ab. In der Endphase verwandelte Barnstorfs Finn Richter (4/4), der kein Feldtor warf, einen Siebenmeter zum 27:25 (56.). Doch der Neuling brachte den Sieg nicht über die Zeit, denn Köppe und Dück egalisierten zum 27:27-Endstand.

„Es muss von allen mehr kommen“, hakte Mosel das Unentschieden ab. - mbo