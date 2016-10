Neuzugang Zurheiden gibt starken Einstand

HSG Wagenfeld/Wetschen siegt in Ankum 29:24

+ © mbo Erzielte drei Tore: Wagenfelds Christian Stief. © mbo

Ankum - Nach über einmonatiger Wettkampfpause gewann gestern in der Handball-Landesklasse (Weser-Ems Süd) Spitzenreiter HSG Wagenfeld/Wetschen beim SV Quitt Ankum mit 29:24 (16:13). „Die kämpferische Einstellung hat gepasst. Mit der Abwehrleistung bin ich dagegen nicht so zufrieden“, sagte Matthias Möller, Trainer der HSG Wagenfeld/Wetschen. Einen vielversprechenden Einstand gab Neuzugang Pascale Zurheiden. Der wurfstarke Linkshänder traf achtmal ins Schwarze. „Er ist für uns eine Waffe“, lobte Möller den wurfstarken Rückraumakteur. Er hatte über zwei Jahre pausiert, spielte zuletzt bei der HSG Barnstorf/Diepholz II.

Die Gäste traten ohne Hendrik Kruse (Bauchoperation), Marcel Husmann (grippaler Infekt), Daniel Nietfeld (beruflich verhindert) und Tim Brutscheck (Schulterprobleme) an. Sie erwischten einen guten Start, führten nach dem vierten Treffer von Zurheiden mit 5:1 (6.). „Danach haben wir in der Abwehr keinen Zugriff bekommen“, monierte Möller. Die Gastgeber glichen zum 7:7 (16.) aus. In der Endphase der ersten Hälfte brachte Zurheiden den Primus mit zwei Treffern zum 12:10 (24.) zurück auf die Siegerstraße. Nach dem Wechsel lagen die Wagenfelder ständig mit vier „Buden“ vorn (21:17/43.). Zwar verkürzten die Hausherren noch einmal auf 20:22 (45.), doch Dennis Westermann erhöhte mit zwei Toren auf 24:20 (47.).

HSG Wagenfeld/Wetschen: Prentel, Wilke - Broi, Hartau, Heuer (1), Hofmann (3), Sengstake, Stief (3), J.-Ph. Thiry (1), Tinnemeier, Uffenbrink (3), Westermann (10/2), Zurheiden (8).

mbo