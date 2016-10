Mundhenke und Andreßen wirbeln

HSG Barnstorf/Diepholz II glückt der nächste Coup

Barnstorf - Die HSG Barnstorf/Diepholz II sorgt in der Handball-Verbandsliga weiter für Furore, gewann auch ihr drittes Auswärtsspiel in Folge. Der Aufsteiger siegte am Sonnabend im Spitzenspiel beim Meisterschaftsanwärter TvdH Oldenburg mit 30:23 (13:13). Der Tabellendritte (8:0 Punkte) erwartet bereits morgen um 20.30 Uhr in der Diepholzer Mühlenkamphalle die HSG Bützfleth/Drochtersen zur Nachholbegegnung und kann sich mit einem weiteren Erfolg in der Spitzengruppe festsetzen.

„Das war eine starke Mannschaftsleistung“, strahlte Barnstorfs Spielertrainer Nils Mosel nach dem erneuten Coup. Immerhin mussten die Gäste ohne Abwehrchef Malte Helmerking (Meniskusriss im rechten Knie) auskommen. „Das war nicht zu erwarten, dass wir ohne Malte so gut klar kommen“, unterstrich der 34-Jährige. Zunächst übernahm Dennis Wulf die Abwehrmitte und in der Endphase dann Constantin Pasenau. Beide machten einen ordentlichen Job. In guter Verfassung präsentierten sich auch Linksaußen Tobias Mundhenke und Rechtsaußen Matthias Andreßen, die jeweils fünfmal trafen. Bester Werfer war einmal mehr Nils Mosel, der gleich zehnmal ins Schwarze traf.

Bei wechselnden Führungen stand die erste Halbzeit gleich zwölfmal unentschieden. Mosel glich mit verwandeltem Siebenmeter zum 13:13-Pausenstand aus. „Wir haben ordentlich gespielt, hatten aber einige Unkonzentriertheiten“, fasste der HSG-Coach die ersten 30 Minuten zusammen.

Nach dem Wechsel gerieten die Barnstorfer zwar mit 13:14 (31.) in Rückstand, aber Jan-Eric Rechtern (2), Mosel (2) und Andreßen drehten mit fünf Treffern in Folge den Spieß zum 18:14 (36.) um. Die Oldenburger nahmen zwischenzeitlich Mosel in Manndeckung, doch der Neuling war darauf vorbereitet. Der Tabellendritte baute seinen Vorsprung auf 25:19 (46.) aus. Spätestens beim 29:21 (54.) durch Arne Thiemann stand der vierte Sieg in der Verbandsliga fest.

Die Torhüter Maik Schwenker und Frederik Hohnstedt hielten jeweils einen Siebenmeter. „In der zweiten Halbzeit haben wir überragend gespielt“, lobte Mosel die gesamte Mannschaft.

mbo

Rubriklistenbild: © G. Müller