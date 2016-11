Mosel: „Das hat Spaß gemacht“

HSG Barnstorf/Diepholz II besiegt ATSV Habenhausen II dank Steigerung in Hälfte zwei – 29:22

+ Barnstorfs Linkshänder Matthias Andreßen (am Ball) drehte in der zweiten Hälfte auf und erzielte sechs Tore beim 29:22. - Foto: G. Müller

DIEPHOLZ - Dank einer Steigerung in der zweiten Halbzeit schlug am Sonnabend Handball-Verbandsligist HSG Barnstorf/Diepholz II vor 130 Zuschauern in der Diepholzer Mühlenkamp-Halle den ATSV Habenhausen II mit 29:22 (10:10). „Das hat Spaß gemacht“, strahlte Barnstorfs Spielertrainer Nils Mosel nach dem dritten Sieg im dritten Heimspiel.

Der 34-Jährige hatte mit 13/2 Toren wieder einmal entscheidenden Anteil am Erfolg. „Wir haben jetzt 13:3 Punkte und sind wirklich gut in die Saison gekommen. Ich bin sehr zufrieden“, unterstrich Mosel, der seiner Mannschaft heute und morgen trainingsfrei zum Regenerieren gab, denn mehrere Akteure sind angeschlagen. Am Samstag fielen neben Abwehrchef Malte Helmerking (noch drei Wochen Pause nach Meniskus-Operation) auch noch Sascha Recht (Schulterprobleme), Jan-Eric Rechtern (Zerrung im Wurfarm) und Sören Richter (großer Zeh gebrochen) aus.

Das Zusammenspiel zwischen Torhüter Frederik Hohnstedt (wehrte mehrere Bälle ab) und der Abwehr funktionierte in der ersten Halbzeit. „Wir haben aber zu viel verschossen und einige technische Fehler gemacht“, monierte Mosel. In einer ausgeglichenen Anfangsphase glich Finn Richter zum 5:5 (15.) aus. Anschließend lag der Aufsteiger mit 5:7 (18.) und 8:10 (27.) zurück, ehe Richter und Mosel zum 10:10-Pausenstand egalisierten.

Nach dem Seitenwechsel brachten Mosel (2) und Osman Ahmad, der als Mittelmann die Bälle geschickt verteilte, die Gastgeber mit 13:10 (35.) in Front. Zu diesem Zeitpunkt wirkte Habenhausens Bjarne Tore Ruthke bereits nicht mehr mit, denn er hatte Mannschaftskapitän Tobias Mundhenke bei einem Tempogegenstoß gefoult dafür von den Schiedsrichtern prompt die Rote Karte (33.) gesehen.

Die Gäste blieben mit den Haupttorschützen Marco Wilhelms (7/4), Martin Nowakowsky (5) und Hauke Marien (4) bis zum 17:18 (45.) auf Tuchfühlung. Es folgte eine starke Phase des Tabellendritten, der mit Tempo nach vorn spielte. Der in der zweiten Halbzeit stark auftrumpfende Matthias Andreßen (3), Mosel (2) und Richter (2) erhöhten mit sieben Treffern in Folge auf 25:17 (51.). Zu diesem Zeitpunkt war die Partie entschieden. Mosel, der in der letzten Viertelstunde in Manndeckung genommen wurde, wechselte nun munter durch. Der Leistungsträger setzte mit dem letzten Tor zum 29:22-Endstand den Schlusspunkt. - mbo