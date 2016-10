Mosel nimmt es sportlich: „Niederlage geht in Ordnung“

HSG Barnstorf/Diepholz II lässt bei Spitzenreiter Rotenburg erste Verbandsliga-Punkte

+ Osman Ahmad (beim Wurf) erzielte drei Treffer beim 28:35 der Barnstorfer Reserve gegen Tabellenführer TuS Rotenburg, sah in der Schlussminute aber die Rote Karte. - Foto: Woelki

Rotenburg - Jetzt hat es die HSG Barnstorf/Diepholz II erwischt! Nach fünf Siegen in den ersten fünf Saisonspielen der Handball-Verbandsliga musste der Aufsteiger am Samstagabend beim bis dato ebenfalls verlustpunktfreien Spitzenreiter die ersten Zähler abgeben – und verlor das Spitzenspiel mit 28:35 (12:19). Doch Spielertrainer Nils Mosel wirkte fast erleichtert über das Ende der Serie: „Jetzt können wir am Samstag ganz entspannt zum TV Langen fahren. Zuletzt wurden wir ja ziemlich hochgejubelt. Aber die Niederlage geht in Ordnung, und Rotenburg steht völlig zu Recht da oben.“

Mosel brachte sein Team zwar mit 1:0 per Siebenmeter in Führung (3.), doch danach zogen die Hausherren auf 5:1 (8.) davon. Die Gäste arbeiteten sich auf 4:6 heran (13.), gerieten dann allerdings über 5:11 (17.) und 8:13 (21.) ins Hintertreffen. „In der ersten Viertelstunde hat uns Malle mit seinen Paraden noch einigermaßen im Spiel gehalten“, lobte Mosel den ältesten seiner drei Torhüter.

Doch der TuS zog zunehmend davon: „Der Gegner hat uns mit unseren eigenen Waffen geschlagen“, schilderte Mosel: „Bisher hatten wir mit unserer aggressiven 3:2:1-Deckung und dem schnellen Spiel nach vorn immer Erfolg, jetzt haben wirverloren, weil Rotenburg genau so agiert hat.“ Ein weiterer Grund: die hohe Fehlwurf-Quote. „Insgesamt 26 Fahrkarten sind einfach zu viel“, monierte Mosel. Der Top-Shooter, der diesmal „nur“ auf sieben Tore kam, nahm sich selbst aus dieser Kritik nicht heraus. Bis zur Pause hielten die Hausherren das Überraschungsteam der Liga immer auf Distanz (17:11/25.). Zunehmend zeichnete sich ab, dass die Oberliga-Reserve nicht genug würde entgegensetzen können. Leistungsträger wie Matthias Andreßen, der sich am Samstag wegen einer Magen-Darm-Grippe abmelden musste, und Kevin Heemann, der früh nach einem Foul mit einer Knieverletzung von der Platte humpelte, fehlten den Barnstorfern. Zudem konnte Jan-Eric Rechtern wegen einer Schleimbeutelentzündung im Wurfarm nicht sein volles Potenzial abrufen.

„Finn Richter hat sich auf seiner rechten Seite aufgerieben, aber wir kamen zu selten durch“, urteilte Mosel.

Nach der Pause blieb es bei diesem klaren Abstand, der zwischenzeitlich sogar auf zehn Tore anwuchs (27:17/43.). Spätestens beim 19:29 (49.) schien die Partie entschieden. Die Rote Karte gegen Dennis Wulf (dritte Zeitstrafe) acht Minuten vor dem Abpfiff tat ihr Übriges, die weitere Rote Karte gegen Osman Ahmad 40 Sekunden vor dem Ende fiel nicht weiter ins Gewicht. „Das war blöd gelaufen“, schilderte Mosel: „Osman bekam eine Zwei-Minuten-Strafe, nuschelte sich ein ,Sch...’ in den Bart, meinte damit aber nicht den Schiri.“ Immerhin gab es keinen Bericht, so dass Ahmad in Langen dabei sein darf. - ck