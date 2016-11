Mosel fordert besseres Rückzugsverhalten

HSG Barnstorf/Diepholz II stellt sich in Langen vor

+ Peilt mit der HSG Barnstorf/Diepholz II in Langen den vierten Auswärtssieg an: Linksaußen Tobias Mundhenke.

Barnstorf - Die Rollen sind klar verteilt: Als Favorit reist Sonnabend Handball-Verbandsligist HSG Barnstorf/Diepholz II (10:2 Zähler) zum Tabellenachten TV Langen (Anwurf 19.30 Uhr). „Wir wollen gewinnen, dürfen den Gegner aber nicht unterschätzen“, unterstreicht Barnstorfs Spielertrainer Nils Mosel.

Die Vorbereitung auf die Auswärtsbegegnung hätte besser sein können, denn nicht alle Akteure machten bei den drei Übungseinheiten mit. So fehlten beispielsweise Mannschaftskapitän Tobias Mundhenke (privat verhindert), Rückraumakteur Constantin Pasenau (musste zweimal länger arbeiten) und Arne Thiemann (auf Montage).

Malte Helmerking in Herford operiert

Nicht dabei ist am Sonnabend Abwehrchef Malte Helmerking (Meniskusoperation in Herford erfolgt) und Torwart Maik Schwenker (privat verhindert). Das Torhüter-Gespann bilden Manuel Pauli und Frederik Hohnstedt. Angeschlagen sind Dennis Wulf (Knieprobleme), Jan-Eric Rechtern (Ellbogenbeschwerden am Wurfarm), Nils Mosel (grippaler Infekt) und Matthias Andreßen (Kniebeschwerden). Der Tabellendritte wird aber trotzdem eine schlagkräftige Mannschaft auf die Beine stellen.

Die Barnstorfer haben ihre erste Saisonniederlage (28:35) beim Spitzenreiter TuS Rotenburg aufgearbeitet. „Das Rückzugsverhalten muss besser werden. Außerdem haben wir zu viele Chancen vergeben“, sagt der 34-jährige Spielertrainer rückblickend. Der Leistungsträger hält an der 3:2:1-Deckung fest. Die Mitte übernimmt erneut Wulf.

Der TV Langen startete mit vier Niederlagen, gewann zuletzt gegen TuRa Marienhafe (28:22) und beim Oberliga-Absteiger SG Neuenhaus/Uelsen (29:24). Beim Heimsieg über TuRa Marienhafe deckten die Gastgeber offensiv und nahmen später einen Akteur in Manndeckung. „Wir stellen uns auf alles ein“, sagt Mosel, der in dieser Saison auch schon mehrfach kurz gedeckt wurde. Aufpassen muss die HSG in der Abwehr besonders auf David Brune, Marcel Behlmer und Alexander Graupner. Dieses Trio wirft das Gros der Tore für den TV Langen.

In der fünften Auswärtspartie will der Neuling den vierten Sieg einfahren. Mosel setzt auf eine stabile Deckung und das schnelle Spiel nach vorn. Wichtig ist allerdings, dass die Gäste eine bessere Wurfquote haben als zuletzt.

mbo