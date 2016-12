Märtens gibt Debüt beim TuS Sulingen

Landesliga: Engelkes Rückkehr nach Habenhausen

+ Ist zwar angeschlagen, sollte aber spielen können: Sulingens Rückraumakteur Jannik Knieling (l.). - Foto: Borchardt

Sulingen - Nach sechs Siegen in Folge fahren die Landesliga-Handballer des TuS Sulingen am Sonntag (Anwurf 14.50 Uhr) mit breiter Brust zum Tabellenvorletzten ATSV Habenhausen III. „Für mich ist das ein besonderes Spiel, ich kenne die Halle gut und treffe da mehrere bekannte Gesichter“, sagt Sulingens Coach Hartmut Engelke. Der 47-Jährige hatte beim ATSV Habenhausen als Trainer und im Vorstand gearbeitet. Er ist natürlich über den Gegner, der bislang 27 Akteure eingesetzt hat, informiert und sagt: „Das ist eine Wundertüte.“ Er weiß selbstverständlich auch, dass die Gastgeber ihre Stärken in der Abwehr haben. Im Angriff geht die meiste Gefahr von den Rückraumspielern Felix Ernst, Fabian Schilling und Philip Brandes aus.

Bei den Sulestädtern plagen sich Björn Meyer und Benjamin Demel mit grippalen Infekten herum. Angeschlagen ist auch Mittelmann Jannik Knieling (Rückenprobleme). Patrick Kappermann setzte in dieser Woche wegen Patellasehnenbeschwerden an beiden Knien und einer lädierten Schulter mit dem Training aus. Ob der Rückraumakteur zum Aufgebot gehört, entscheidet sich kurzfristig. Es fehlt auf alle Fälle weiterhin der am Finger verletzte Stefan Borchert. Erstmals zum Einsatz kommt Rückkehrer Tammo Märtens. Er ist durchaus eine Alternative auf allen Rückraumpositionen.

„Wir wollen eine knackige Deckung spielen“, sagt Engelke, der zunächst der bewährten 6:0-Deckung mit Jan Scharf und Jan Mohrmann im Mittelblock vertraut. Ansonsten will der Tabellenzweite möglichst viele einfache Tore über die erste und zweite Welle erzielen. Unterschätzen werden die Gäste den Gegner nicht. „Habenhausen wird uns einen heißen Kampf liefern“, rechnet der TuS-Coach mit erheblichem Widerstand. - mbo