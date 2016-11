Nachspielzeit: Alles für den Akku gegeben

Lokalsport-Kolumne

Ein Beitrag von Gerd Töbelmann. Ich habe es gern, wenn ich bei Außenterminen rechtzeitig auf dem Fußballplatz bin. Kurz mit den Trainern sprechen, Spielberichtsbogen organisieren und vielleicht noch einen Kaffee trinken. So soll es sein.

Und war es am Anfang beim Bassumer Bezirksliga-Match gegen den TuS Sulingen II auch. Ich war gut in der Zeit und ließ mir in der warmen Sport Arena das Heißgetränk schmecken mit perfektem Blick auf die sich aufwärmenden Spieler. Kurz vorm Verlassen des Lokals checkte ich noch einmal meine Fotoausrüstung und war kurz geschockt. Das Ding ging nicht.

+ Gerd Töbelmann. Konnte es auch nicht, weil der Akku fehlte. Der steckte noch in der Ladevorrichtung in der Redaktion in Syke. Es war 14.34 Uhr. Was machen? Auf ein aktuelles Foto verzichten? Das ging gegen meine Ehre.

Also ab ins Auto, ab nach Syke und ab in die Redaktion, um den Stromspender einzusacken. Im Laufschritt ging es die Treppen rauf und runter. Der Kollege, der mich nur schemenhaft durch die Redaktion huschen sah, schüttelte nur mit dem Kopf. Also wieder ins Auto und nach Bassum. Um 14.58 Uhr stellte ich mein KfZ auf dem Parkplatz ab, hatte gerade Sichtkontakt mit dem Spielfeld, da pfiff Schiri Marcel Thalmann auch schon an.

Keiner hatte meine innere Hektik mitbekommen, und passable Bilder sind auch noch dabei rausgesprungen. Vielleicht werden sich einige Leser fragen: Wie war das denn unterwegs – etwa in Bramstedt – mit dem Einhalten der Geschwindigkeitsbeschränkungen? Die Antwort: Das wissen nur der liebe Gott und ich.

Zur letzten Nachspielzeit: Ein Snack via Smartphone.

