Auf der letzten Rille

Melchiorshausen sehnt Winterpause herbei – jetzt noch drei Spiele in einer Woche

+ Melchiorshausens Trainer Wilco Freund weiß: Seine Mannschaft muss noch mal alle Kräfte mobilisieren. - f Foto: Flügge

Melchiorshausen - Von Arne Flügge. So langsam aber sicher geht der Akku in den roten Bereich. „Wir sind froh, dass bald endlich Pause ist. Man merkt, dass die Spieler mittlerweile auch platt sind“, sagt Wilco Freund, Trainer des Fußball-Bremen-Ligisten TSV Melchiorshausen: „Die Serie ist lang, wir hatten nur wenig Sommerpause. Wir freuen uns darauf, bald endlich regenerieren zu können.“

Wobei die Betonung auf bald liegt. Denn dreimal muss Melchiorshausen vor der Winterpause noch ran – und das innerhalb von nur einer Woche. Der finale Kraftakt steht also bevor. Am Sonntag (14.00 Uhr) geht’s zunächst zum Tabellennachbarn TSV Grolland, am Mittwoch (19.15 Uhr) steht dann das Derby beim Brinkumer SV an, ehe der TSV Melchiorshausen schließlich am Sonntag, 11. Dezember (15.15 Uhr) noch beim TuS Schwachhausen antreten muss. Drei Auswärtsspiele hintereinander. Kein leichtes Brot für das Freund-Team.

Doch der TSV-Trainer ist zuversichtlich, dass seine Mannschaft in den Partien noch einmal alles raushauen wird. „Wir werden dreimal richtig Gas geben, die Motivation hochhalten und versuchen, in den letzten Spielen vor der Winterpause noch mal so viele Punkte wie möglich zu sammeln“, meint Freund, der mit dem bisherigen Saisonverlauf sehr zufrieden sein kann: Aufsteiger Melchiorshausen liegt nach 15 Spielen mit 20 Punkten als Neunter im gesicherten Mittelfeld – und will da auch überwintern.

Dafür muss zunächst einmal die Hürde Grolland genommen werden. Und das Duell gegen den Tabellenelften (18 Punkte) dürfte eines auf Augenhöhe werden. „Ich denke, es wird ein ausgeglichenes Spiel, in dem auch viel von der Tagesform abhängen wird“, meint der Melchiorshauser Trainer. Und mit der Einstellung, mit der die Mannschaften auf den Platz gehen. „Wir müssen der Witterung trotzen. Natürlich spielen alle Fußballer lieber bei warmen Temperaturen anstatt bei nasskalten null Grad“, weiß der 50-Jährige, „doch das müssen wir ausblenden. Wenn wir auf dem Platz stehen, müsen wir sagen: Wir machen jetzt unser Ding.“

Dabei wird es wichtig sein, Grollands Abwehrriegel zu knacken. „Sie stehen sehr kompakt in der Verteidigung, sind sehr diszipliniert in der Defensivarbeit und favorisieren das schnelle Umschaltspiel von Defensive auf Offensive“, weiß Wilco Freund – und fordert daher: „Wir müssen sehr wachsam sein und dürfen dem Gegner nicht zu viel Angriffsfläche bieten.“ Auf der anderen Seite müsse seine Mannschaft die eigenen Angriffe „konsequent zuende spielen, den Abschluss suchen und dann die Chancen auch nutzen“, wie es der Melchiorshauser Trainer formuliert.

Das heiße Derby am Mittwoch beim Brinkumer SV spukt indes noch nicht in den Köpfen des TSV Melchiorshausen herum. „An das Spiel habe ich noch gar nicht gedacht“, beteuert Freund: „Jetzt ist erstmal Grolland wichtig. Die müssen wir im Kopf haben. Alles andere kommt dann.“ Und der Coach ist sich sicher, dass seine Spieler genauso ticken: „Sie werden an Brinkum noch keinen Gedanken verschwenden, sondern sich auf Grolland konzentrieren.“

Verzichten muss der TSV Melchiorshausen am Sonntag weiterhin auf Tim Cohrs (Knieverletzung). Auch werden Jan-Philipp Brünings (Bänderriss) und Philipp Zabywalski (privat verhindert) fehlen. Dafür hofft Freund wieder auf die Rückkehr des zuletzt verletzten Dennis Dörgeloh.