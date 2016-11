Kreisauswahl mit verdientem Turniersieg

U11-Fußballer setzen sich im Feld von zwölf Teams durch / Semper hält im Elfmeterschießen

+ Sieger des Auswahl-Turniers (hinten v.l.): Die Trainer Marcus Peters und Oliver Bösche mit ihren U 11-Fußballern (Mitte von links): Kimi Hindahl (FC Sulingen), Jonas Eilers (SV Mörsen-Scharrendorf), Arne Ortmann (FC Sulingen), Jerrit Lindhorst, Julius Kanowski (beide TSV Bassum) und Marian Wagner (SG Diepholz) sowie (vorn von links) Malte Wilkens (TSV Bassum), Max Twietmeyer (TSV Schwaförden), Bennet Semper (FC Sulingen), Anton Lühring (TSV Heiligenrode) und Jonas Lengauer (FC Sulingen).

syke - Mit einem hochverdienten Sieg kehrten die Fußballer der Diepholzer U11-Kreisauswahl vom Vergleichsturnier für Förderauswahlen aus dem Kreis Harburg zurück. „Alle Beteiligten waren sich einig, dass wir die beste Truppe waren“, freute sich Auswahltrainer Marcus Peters, der das Kollektiv zusammen mit Oliver Bösche coachte, über die konstante Leistung seiner Jungs, die sich im Feld der insgesamt zwölf Auswahlen auf der Anlage vom TuS Fleestedt durchgesetzt hatten.

Gespielt wurde in zwei Gruppen in Partien von jeweils zwölf Minuten. Die Diepholzer starteten mit einem 0:0 gegen Stade in ihre Vorrunde – trotz eines „Spiels auf ein Tor“, wie Peters bilanzierte. Besser lief es gegen den Kreis Celle, als Anton Lühring, Jonas Eilers und Jonas Lengauer ein 3:0 heraus- schossen. Gegen Lüchow-Dannenberg dominierten die Diepholzer ebenfalls das Geschehen. Der Treffer von Anton Lühring reichte zum 1:0-Sieg.

Gegen den Heidekreis kassierte das Team von Peters und Bösche das erste Gegentor – doch dank der Treffer von Jonas Eilers und Jonas Lengauer langte es zu einem 2:1 für Diepholz.

Gegen die Gastgeber-Mannschaft von Harburg I gab es ein 2:0. Kimi Hindahl traf doppelt. „Eine sehr gute Leistung mit einem völlig verdienten Sieg für uns“, urteilte Peters nach dem Erfolg im Duell, das über den Finaleinzug entscheiden sollte.

Im Endspiel stand es nach regulärer Spielzeit gegen Rotenburg 0:0. Die Diepholzer vergaben wieder einige Chancen, auf der anderen Seite hielt Torwart Bennet Semper aber einen gefährlichen Fallrückzieher. „Weltklasse“, jubelte Peters.

Im Achtmeterschießen verwandelten Jerrit Lindhorst und Arne Ortmann sicher für die Diepholzer, ein Rotenburger schoss über das Tor, einen hielt Bennet Semper – das bedeutete den Sieg im Leistungsvergleich. - ck