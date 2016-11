Start der Crosssaison: Kohlwes mag nicht jubeln

Stuhrer profitiert beim Ellernbruch-Waldlauf vom Sturz Hahnefeldts

+ Langstart: Der 120. Ellernbruch-Waldlauf sah mit 360 Teillnehmer eine neue Rekordbeteiligung. - Foto: el

Kirchweyhe - Mit einer Rekordbeteiligung von 360 Teilnehmern wurde mit dem 120. Ellernbruch-Waldlauf die Crosssaison eröffnet. Die Hauptakteure des Vorjahres ließen dabei keine Zweifel aufkommen, dass sie auch beim diesjährigen Syke-Weyher Cross-Fünfer den Gesamtsieg anstreben. Langstreckensieger Sebastian Kohlwes (LC Hansa Stuhr) profitierte allerdings von einem Sturz von Sean Hahnefeldt (TSV Otterndorf), der zuvor die Mittelstrecke gewonnen hatte. Bei den Frauen eilten Maren Rösner (Tri Team Schwarme) und Janina Heyn (LG Buntentor Roadrunners) ihren Konkurrentinnen weit voraus.

Sebastian Kohlwes drehte sich immer wieder um und trudelte dann die letzten der insgesamt 8 200 Meter zu einer Siegerzeit von 28:04 Minuten aus. Drei Runden lang hatte er das Feld von über 200 Langstrecklern angeführt und aufs Tempo gedrückt, wohl wissend, das Hahnefeldt der Spurtstärkere ist. In der Schlussrunde ging Hahnefeldt wie erwartet in Führung, bis er dann 250 Meter vor dem Ziel umknickte, stürzte und sich schließlich humpelnd hinter Kohlwes in 28:20 Minuten als Zweiter ins Ziel rettete. Bei Kohlwes kam denn auch keine Freude über den Sieg auf: „Sean hätte gewonnen, schade.“

Trost bekam Hahnefeldt auch vom Drittplatzierten Carsten Hülss (28:28 Minuten) zugesprochen. Der Weyher, der auch 2017 weiter für den LAV Zeven startet, hatte sich zuvor auf der 4 000 Meter-Mittelstrecke als stärkster Konkurrent für Hahnefeldt (13:36 Minuten) erwiesen und war dort mit seinem zweiten Platz (13:39 Minuten) hoch zufrieden gewesen: „Immerhin ist Sean rund 20 Jahre jünger und auf den kürzeren Strecken zu Hause.“

Während Hahnefeldt sofort den verletzten Fuß in der Hache kühlte, wurde beim Zieleinlauf weiter um Platzierungen gefightet. Erfolgreich waren dabei die Läufer des SC Weyhe, die sich mit Benjamin Koc, Arne Reuter und Frank Zühlke mit 30 Punkten den Mannschaftssieg vor der Polizei Bremen und dem Titelverteidiger LC Hansa Stuhr sicherten.

+ Maren Rösner vom Tri Team Schwarme gewann auf der Mittelstrecke. - Foto: el Strahlende Siegerin auf der Langstrecke wurde Janina Heyn (32:48 Minute). Gerade vom Urlaub auf Mallorca zurück, kam die Bremerin mit den durchweg gut zu laufenden Wegen bestens klar. Und auch Maren Rösner hatte nach eben überstandenem Infekt auf der Mittelstrecke in 17:14 Minuten leichtes Spiel: „Ja, das war relativ locker gelaufen“, bestätigte Rösner. Die Crossserie möchte die Schwarmerin komplett mitmachen. Ob man sie denn im nächsten Jahr auch wieder beim Triathlon am Start sehen wird, ließ Rösner offen: „Ich möchste natürlich schon, aber ich mache keine halben Sachen. Zunächst konzentriere mich jetzt erstmal auf das zweite Staatsexamen im Dezember.“

An der Rekordbeteiligung hatten auch die jüngsten Läufer mit großen Startfeldern in den Rennen der U 12/10 erheblichen Anteil.

Immerhin die Hälfte der Läufer hatte diesmal von der Möglichkeit der Onlineanmeldung Gebrauch gemacht. Für Organisator Dirk Dahme und sein Helferteam gab es dennoch keine Verschnaufpausen. „Viel mehr geht nicht“, bemerkte Dahme nach dem Lauf. Und er hatte auch eine einfache Erklärung für den hohen Zuspruch: „Es hat sich einfach über die Jahre herumgesprochen, dass man hier richtig gut laufen kann.“ - el