Kirill Skachkov mit dem Rücken zur Wand am stärksten

Russe gewinnt beide Einzel beim Bremer 3:1-Erfolg gegen Grünwettersbach

+ Kirill Skachkov holte zwei von drei Bremer Punkten beim gestrigen 3:1 gegen Grünwettersbach. - Foto: Westermann

BREMEN - Mit dem sicheren Klassenerhalt im Rücken (in dieser Saison gibt es in der Tischtennis-Bundesliga keinen Absteiger) läuft es urplötzlich wieder beim SV Werder Bremen: Nach einer heftigen Ergebniskrise stoppten die Hanseaten auch ohne ihre Nummer eins Bastian Steger (gebrochener Zeh) den freien Fall und kletterten durch ein 3:1 gegen den ASV Grünwettersbach auf Rang sieben.

Ein Erfolg, der Bremens Coach Cristian Tamas Hoffnung für den weiteren Saisonverlauf macht: „Das war extrem wichtig. Jetzt haben wir hoffentlich unsere schlechte Phase überwunden. Auf alle Fälle tanken die Jungs durch den Sieg Selbstvertrauen.“

Und dies völlig verdient, da Werder von Beginn an gut in die Partie hinein fand. Trotz eines Wacklers im zweiten Satz ließ Kirill Skachkov im Auftakteinzel gegen Samuel Walker nie etwas anbrennen und brachte die Grün-Weißen mit 1:0 in Front. „Eine starke Leistung von Kirill. Das gab uns gleich den nötigen Rückenwind“, lobte Tamas. Constantin Cioti hätte kurz darauf sogar fast schon alles klar gemacht, scheiterte jedoch knapp am bärenstarken ASV-Spitzenspieler Masataka Morizono. Ein Rückschlag für die Hausherren? Nicht wirklich. Äußerst nervenstark rang Hunor Szöcs im Schlüsselspiel der „Dreier“ Alvara Robles hauchdünn nieder und eroberte für Bremen die Führung zurück. „Hunor hat seine Chance genutzt. Sein Sieg war für uns Gold wert“, strahlte Tamas. In der Tat sprach nun viel für den Deutschen Meister von 2013. Eines der beiden Spiele im oberen Paarkreuz sollte doch nun wirklich kommen. Das erste aber offenbar nicht, da Skachkov gegen Morizono schnell mit 0:2-Sätzen in Rückstand geriet. Doch unverhofft kommt oft. Mit dem Rücken zur Wand stehend lief der Russe plötzlich zur Höchstform auf, traf aus allen Lagen und triumphierte noch mit 11:9 im fünften Satz – der 3:1-Sieg für Werder.

„Jetzt sind wir wieder im Rennen. Wenn wir nun noch zum Hinrundenabschluss in Mühlhausen gewinnen, ist mit uns in der Rückrunde vielleicht zu rechnen“, freute sich Tamas. Allerdings befinden sich die Playoff-Plätze in weiter Ferne. Um diese noch zu erreichen, bedarf es wohl eines der legendären „Werder-Wunder“. - drö