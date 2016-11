Kafemann und Mesloh schießen Sulingen an die Spitze

Stürmer jeweils mit Doppelpack / FC gewinnt das Topspiel gegen Lahausen mit 4:0

+ Doppeltorschütze gestern beim 4:0-Erfolg des FC Sulingen im Topspiel gegen Lahausen: Svend Kafemann. - Foto: Flügge

Sulingen - Stefan Rosenthal nahm die Glückwünsche zur Tabellenführung gern entgegen. „Ich hab’s auch gerade erst erfahren“, grinste der Trainer von Fußball-Kreisligist FC Sulingen kurz nach dem 4:0 (2:0)-Triumph seiner Mannschaft im Spitzenspiel über den Tabellendritten TSV Weyhe-Lahausen.

Weil der SV Mörsen-Scharrendorf beim 1:2 in Dickel patzte und die Sulinger ihre Hausaufgaben mit Bravour erledigten, kletterten sie nun auf den Platz an der Sonne – drei Punkte vor Mörsen. „Das nehmen wir natürlich gerne mit“, sagte Rosenthal: „Doch wichtiger ist eigentlich, dass wir mit diesem Sieg den Puffer auf Platz drei vergrößert und einen direkten Konkurrenten ausgeschaltet haben. Ob du nun am Ende der Saison Erster oder Zweiter wirst, ist nicht von der ganz großen Bedeutung. Wichtig ist der Aufstieg.“

Zwar ist es bis dahin noch ein weiter Weg, doch immerhin haben die Sulinger gestern einen weiteren Meilenstein gesetzt. Und das 4:0 war schlussendlich auch in der Höhe verdient, „weil wir fast nichts zugelassen haben. Das war heute in allen Mannschaftsteilen eine ganz starke Leistung von uns.“

In der 17. Minute fiel auch schon das 1:0: Julian Hartkamp spielte einen schönen Pass auf Patrick Langhorst, der noch einen Gegenspieler ausstiegen ließ und auf Svend Kafemann ablegte. Der FC-Stürmer ließ sich nicht lange bitten und jagte den Ball aus halbrechter Position halbhoch ins kurze Eck. „Da saß ganz schön was hinter“, staunte Rosenthal.

Acht Minuten später wäre Lahausen fast der Ausgleich geglückt. Nach der einzigen Unachtsamkeit in der Sulinger Hintermannschaft an diesem Tag steuerte Alexandru-Vasile Gradinar allein auf FC-Keeper Patrick Kühn zu, der den Schuss aber per Fußabwehr parierte. „Schwer zu sagen, welchen Verlauf das Spiel genommen hätte, wenn der dringewesen wäre“, meinte FC-Coach Rosenthal. Für Lahausens Trainer Thorsten Eppler war der Fehlschuss seines Spielers eine der ganz entscheidenden Szenen des Spiels: „Den muss er machen, dann können wir das Spiel vielleicht länger offen gestalten.“

Besser machte es der FC Sulingen in der 32. Minute: Alper Yildirim zog aus 16 Metern ab, TSV-Torwart Tom Willmann lenkte den Ball noch an den Pfosten, doch Lars Mesloh stand goldrichtig und staubte zum 2:0 ab.

Auch nach der Pause dominierte der FC Sulingen Spiel und Gegner. „Lahausen hatte überhaupt keinen Zugriff und nicht einen Torschuss mehr“, freute sich Trainer Rosenthal über die starke Leistung seines Defensivverbundes. Und vorn lief es ebenfalls weiter wie geschmiert. In der 57. Minute brachte Lars Mesloh eine Flanke auf den zweiten Pfosten, wo Kafemann lauerte und den Ball per Direktabnahme zum 3:0 in die Maschen drosch.

Damit hatte Kafemann seinen Doppelpack geschnürt. Da wollte auch Lars Mesloh ihm in nichts nachstehen. Und tatsächlich traf auch der zweite Sulinger Offensivmann ein zweites Mal. Und wie: Yildirim köpfte den Ball im Mittelfeld direkt in den Lauf von Mesloh, der gleich vier Lahauser aussteigen ließ, zusätzlich noch Keeper Willmann umkurvte und zum 4:0 einschob. Ein Klassetor. Das allerdings das desolate Abwehr- und Zweikampfverhalten der Gäste an diesem Tag gnadenlos und schonungslos aufdeckte.

„Nach dem schnellen 3:0 nach der Pause war die Messe gelesen“, meinte Eppler. Der Sulinger Sieg sei zwar verdient, „aber etwas zu hoch ausgefallen“. Zudem habe seine Mannschaft die vielen Ausfälle von Stammspielern „gegen so ein starkes Team nicht kompensieren können“, bedauerte Eppler. - flü