Jensen sehnt Punkte herbei: „Wochenende der Wahrheit“

Personalpuzzle für Diepholzer Bundesliga-Squasher

+ Wird vermutlich am Doppelspieltag selbst in den Court steigen: Dennis Jensen, Spielertrainer beim 1. SC Diepholz. Der 41-Jährige hofft am Sonntag auf einen Heimsieg. - Foto: Westermann

Diepholz - Vier Partien, vier Niederlagen: Der 1. SC Diepholz nimmt in der Squash-Bundesliga Nord den letzten Platz ein und steht unter Zugzwang. Das weiß auch Dennis Jensen, Spielertrainer beim 1. SC Diepholz, und redet vor den kommenden zwei Begegnungen nicht um den heißen Brei herum: „Es ist das Wochenende der Wahrheit für uns.“

Die Kreisstädter treffen auf die Reserve des deutschen Rekordmeisters Paderborner SC und auf die L.A. Squasher Harsefeld-Stade. Das Auswärtsspiel am Sonnabend an der Pader (14 Uhr, Ahorn Sportpark Paderborn) ist schwer planbar für den 1. SC Diepholz, da der Branchenprimus über einen breiten sowie sehr starken Kader verfügt und die erste Mannschaft bereits am Freitagabend das Topspiel gegen Sportwerk Hamburg zu Hause absolviert.

Somit rechnet Jensen mit einer ganz starken Aufstellung der Reserve am Sonnabend, die mit aller Macht die Punkte zu Hause behalten will. „Wir wollen dagegenhalten und wenn möglich einen Punkt entführen“, gibt sich der Diepholzer Kapitän kämpferisch.

Viel wichtiger ist für den 41-Jährigen aber das Heimspiel am Sonntag gegen Neuling L.A. Harsefeld-Stade um 14 Uhr auf der Anlage des Sauna- und Sportparadieses Diepholz. Der Tabellensechste verfügt über eine sehr junge und talentierte Mannschaft. „Es muss unser Anspruch sein, dieses Spiel erfolgreich zu gestalten“, unterstreicht Jensen. Hierfür nimmt er seine Mannschaft in die Pflicht, hofft aber auch zeitgleich auf die Unterstützung des Diepholzer Publikums, um seinem Team den Druck ein wenig zu nehmen.

Auf welches Personal Jensen am Doppel-Spieltag zurückgreifen wird, entscheidet sich erst kurzfristig: „Ich möchte die letzten Trainingseinheiten abwarten und die Anspannung bei allen hochhalten.“ Fehlen werden dem Schlusslicht am Wochenende der Spanier Iker Pajares Bernabeu und Dirk Heemann. Dafür melden sich Julian Söhnchen und Luis das Neves zurück. Sie gehören dem Kader für die richtungsweisenden Spiele an.

„Egal, wer spielt, wir werden uns zerreißen“, verspricht Jensen. Mit der Unterstützung der Zuschauer wollen die Gastgeber im dritten Heimspiel den ersten Sieg einfahren und hoffen gleichzeitig, die Rote Laterne abzugeben. Lösbar sind die Aufgaben, denn L.A. Harsefeld-Stade und der Paderborner SC II haben auch erst zwei Punkte beziehungsweise einen Zähler auf dem Konto.

mbo