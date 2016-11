Japanische Festspiele – 3:2

Atsushi Waki und Taiki Hirooka schießen TuS Sulingen zum Sieg gegen starken Heesseler SV

+ Flutlichtspiel am Samstagabend in Sulingen: Mittelfeldspieler Taiki Hirooka (links) erzielte den 1:1-Ausgleich. Hier schüttelt er Heessels Kai-Niklas Marx ab. - Foto: Flügge

Sulingen - Von Arne Flügge. Der Junge hatte gar keine Chance zu entkommen. Als Atsushi Waki nach einer Traumflanke aus vollem Lauf von Christian Hegerfeld in der 89. Minute mit einem prächtigen Kopfball den 3:2-Siegtreffer für Fußball-Landesligist TuS Sulingen gegen den Heesseler SV erzielt hatte, wurde der Japaner sofort von der gesamten Mannschaft eingefangen, geknuddelt, ja fast schon erdrückt. „Das sind Glücksgefühle pur“, strahlte der Matchwinner nach dem Abpfiff. Mit dem sich Schiedsrichter Patrick Herbach (Hannover 96) allerdings viel Zeit gelassen hatte. Sechs Minuten Nachspielzeit, sechs Minuten noch einmal Hektik und Spannung – dann die Erlösung. Und wieder alle Mann drauf auf Waki.

Damit hält die Sulinger Serie weiter an. Zum einen wurde die Tabellenführung ausgebaut, zudem ist das Team von Trainer Maarten Schops seit nunmehr 14 Pflichtspielen in Folge ungeschlagen.

Die rund 250 Zuschauer sahen am Samstagabend im Sportpark unter Flutlicht ein richtig gutes Fußballspiel, in dem die starken Gäste aus Heessel es dem Gastgeber auch richtig schwer machten. So brachte Jan-Henrik Matthes Heessel bereits in der achten Minute mit einem drirekt verwandelten Freistoß aus gut 20 Metern mit 1:0 in Führung. Und danach bestätigte sich das, wo vor Schops im Vorfeld bereits gewarnt hatte: Heessel hat eine kompakte und sehr erfahrene Mannschaft. „Sie haben die Räume richtig gut zugestellt, und wir haben nicht die richtige Lösung gefunden, uns da durchzuspielen“, stellte der Belgier fest: „Auch unsere Defensivarbeit war nicht auf dem Punkt.“

So fanden die Sulinger auf Kunstrasen auch wegen der nicht wie gewohnt kompakten Defensive selten zu ihrer Sicherheit, die sie für ihr Kombinationsspiel brauchen. Dennoch ergaben sich vor dem Wechsel noch zwei Möglichkeiten. Doch zum einen setzte Chris Brüggemann den Ball nach einer Hereingabe von Pierre Neuse drüber (7.), zum anderen scheiterte Neuse mit einem knallharten 16-Meter-Schuss am glänzend reagierenden Heesseler Keeper Marco Dubberke (42.).

So ging’s mit einem Rückstand in die Pause. TuS-Coach Schops sah sich gezwungen umzustellen (siehe auch Extra-Text). Der Erfolg stellte sich bereits nach fünf Minuten ein. Der wieder einmal bärenstarke Taiki Hirooka lief mit dem Ball parallel zum Strafraum, suchte die Lücke, fand sie und jagte die Kugel unhaltbar in die Maschen.

Es war der Brustlöser. Sulingen machte setzt richtig Dampf und hatte Chancen im Minutentakt. Zunächst setzte Hirooka einen Schlenzer an den Pfosten (56.), dann blieb Jonas Wangler hängen (57.), ehe Richard Sikut Keeper Dubberke prüfte (58.). Drei Minuten später war es dann doch so weit: Nach einem Pass von Mehmet Koc drehte sich Waki blitzschnell um seinen Gegenspieler, marschierte allein auf Dubberke zu und vollstreckte eiskalt zur 2:1-Führung (61.). „Der Verteidiger war zwar groß, aber langsam“, grinste Waki.

Heessel gab sich aber nicht geschlagen und kam nach einem Freistoß durch Jannis Iwan zum 2:2 (72.) – wieder alles offen. Und Auftakt einer turbulenten Schlussphase, in der Waki Sulingen schließlich erlöste. Klar, dass er und Kumpel Hirooka Arm in Arm vom Platz gingen: Sie hatten mit ihren drei Toren für japanische Festspiele gesorgt.