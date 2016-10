Individuelle Fehler brechen Diepholz das Genick – 0:2

Niedersachsenliga-A-Junioren patzen daheim

+ Der Diepholzer Finn Raskopp (vorn) ackerte wieder viel, aber dennoch gab es am Ende ein 0:2 gegen Georgsmarienhütte. - Foto: Vogler

Diepholz - Dritte Niederlage in Folge für die A-Jugend des JFV RWD Diepholz. Mit 0:2 (0:1) zogen die Schützlinge von Trainer Thomas Sandmann überraschend gegen den Tabellenelften SV Viktoria 08 Georgsmarienhütte den Kürzeren und weisen so als Dritter bereits fünf Punkte Rückstand zum Klassenprimus SV Arminia Hannover auf.

Nun hätte Sandmann die Pleite durchaus auf das Fehlen von Goalgetter Philip Kürble (fällt mit einem Kreuzbandanriss auf unbestimmte Zeit aus) schieben können – tat er aber nicht. Stattdessen bemängelte der JFV-Coach „individuelle Fehler, die momentan prompt zu Gegentoren führen. Außerdem haben wir leider unsere Chancen nicht genutzt.“

Im Gegensatz zu den abstiegsbedrohten Gästen. Konnte der starke Diepholzer Keeper Chris Timke in der zehnten Minute noch bravourös einen Rückstand verhindern, so war selbst er in der 27. Minute geschlagen, als nach einem schweren Patzer in der JFV-Defensive Niklas Oswald Georgsmarienhütte in Führung brachte.

Diepholz reagierte zwar umgehend mit wütenden Gegenangriffen, doch trotz bester Möglichkeiten durch Ali Traore, Mathis Wellmann, Kevin Reinking und Mika Brandt erwies sich das Gästetor wie vernagelt. So kam es, wie es kommen musste: Nach einem erneuten Bock in der Diepholzer Innenverteidigung traf Moritz Niemeyer zum 2:0-Endstand (67.). Laut Sandmann indes kein Weltuntergang: „Jammern nützt nichts. Wir müssen hart arbeiten und uns dann wieder belohnen.“ Für Philip Kürble ist das Jahr erst einmal gelaufen, denn der Youngster wird am rechten Knie operiert. Der Offensivmann hatte sich die Verletzung vor zwei Wochen im Topspiel bei Tabellenführer SV Arminia Hannover (1:2) bereits in der ersten Halbzeit zugezogen.

drö