Hoya hadert: Drei Tore nicht gegeben

Seckenhausen setzt sich mit 3:2 durch

+ Sebastian Kirchner (re.) feierte mit der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst einen 3:2-Sieg gegen Hoya. - Foto: Flügge

Seckenhausen - Florian Steinbach ist eine ehrliche Haut. „Wenn du innerhalb von sechs Minuten drei Dinger kassierst, musst du dir an die eigene Nase packen, warum du am Ende das Spiel verloren hast“, sagte der Co-Trainer von Fußball-Bezirksligist SG Hoya nach der 2:3 (0:0)-Niederlage am Samstag bei der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst. Steinbach meinte aber auch, dass es schon komisch sei, wenn einer Mannschaft in einem Spiel gleich drei Tore nicht anerkannt werden. „Bei einem kann man sagen: Okay, er hat so entschieden. Aber gleich drei? Das ist schon sehr fragwürdig“, knurrte Hoyas Assistent: „Auch wenn es jetzt vielleicht so klingt, als ob wir schlechte Verlierer wären.“ Durch die Niederlage befinden sich die Gäste nun mittendrin im Abstiegskampf. „Wir ziehen uns da aber wieder raus“, gab sich Steinbach optimistisch.

Für die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst indes waren es drei ganz wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. „Wir sind überglücklich über den Sieg. Wir haben einen direkten Mitkonkurrenten auf Abstand gehalten und sind jetzt vier Spiele in Folge ungeschlagen“, jubelte TSG-Trainer Dirk Hofmann. Dabei sammelte Seckenhausen aus den vier Begegnungen zehn Punkte – das kann sich sehen lassen.

Die erste Halbzeit war geprägt von zwei Aufregern: Zuerst wurde ein Tor von Sascha Wohlers (20.) nicht gegeben, dann soll Mattis Jüttner bei seinem Treffer im Absteits gestanden haben (32.). „Beides für mich nicht nachvollziehbar“, klagte Steinbach.

Nach der Pause hatte dann Seckenhausen ganz starke 20 Minuten, in denen zunächst Nico Kiesewetter nach schönem Pass von Philip Kleingärtner das 1:0 markierte (55.), ehe Hoyas Timm Hormann nach einer scharfen Hereingabe von Marvin Bialucha ein Eigentor zum 2:0 unterlief (56.). Als dann erneut ein Tor von Jüttner nicht anerkannt worden war (58.), verwandelte Kleingärtner einen an Christian Schult verursachten Foulelfmeter sicher zum 3:0 (61.). „Unsere Führung war zu diesem Zeitpunkt absolut verdient“, sagte TSG-Coach Hofmann. War das die Vorentscheidung? Pustekuchen: Hoya versuchte nun noch einmal alles – und traf: Nach einem langen Ball von Mario Hollunder erzielte Payman Alcheikh das 1:3 (70.), ehe Mattis Jüttner aus dem Gewühl heraus nur drei Minuten später auf 2:3 stellte. Schaffte es Hoya tatsächlich noch wie in der Vorwoche gegen Münchehagen aus einem 0:3 ein 3:3 zu machen? Diesmal nicht, weil Alcheikh und auch Dennis Böschen in der Schlussphase den möglichen Ausgleich vergaben. „Es wurde noch mal eng. Wir hatten einige brenzlige Situationen zu überstehen“, räumte Seckenhausens Trainer Hofmann nach der Begegnung ein. - flü