Heyer fordert Konstanz über volle Distanz

Landesligist TSV Wetschen nach Ramlingen / Ihnken fällt aus, Unger fraglich / Lob für Babilon

+ Mittelfeldspieler Lukas Heyer (li.) steht mit dem TSV Wetschen in Ramlingen vor einer kniffligen Aufgabe. - Foto: Flügge

Wetschen - So langsam laufen Fußball-Landesligist TSV Wetschen Zeit und Spiele davon, um vor der Winterpause zumindest noch den Anschluss zu bekommen. Neun Punkte beträgt bereits der Rückstand des Tabellenletzten auf den ersten Nichtabstiegsplatz. Ein Pfund angesichts der Tatsache, dass die Mannschaft von Trainer Frank Heyer in dieser Saison nach sieben Niederlagen und vier Unentschieden noch kein einziges Spiel gewonnen hat. Und am Sonntag (15.00 Uhr) dürften im Auswärtsspiel beim SV Ramlingen-Ehlershausen die Trauben erneut ziemlich hoch hängen.

Eigentlich. Denn der vor der Saison mit zu den Titelanwärtern gehandelte Gastgeber schwächelt derzeit ein wenig, ist auf Platz acht abgerutscht. „Und vielleicht beenden sie ja nicht ausgerechnet gegen uns ihre kleine Krise“, hofft TSV-Coach Heyer auf die Gunst der Stunde. Verlassen will er sich freilich nicht darauf: „Ramlingen hat eine sehr spielstarke Mannschaft. Wenn die erstmal ins Rollen kommen, sind sie schwer zu halten.“ Für den TSV Wetschen bedeutet das, geordnet zu stehen, möglichst wenig zuzulassen. „Und dann müssen wir versuchen, durch schnelles Umschalten selbst vorn unsere Chance zu suchen.“ Und: „Wir müssen es hinbekommen, mal über die gesamten 90 Minuten eine gute Leistung zu bringen“, fordert der Coach.

Allerdings wird der TSV Wetschen seine Offensive vermutlich komplett umstellen müssen. Stürmer Oliver Ihnken fällt mit einem Muskelfaserris definitiv aus, ein dickes Fragezeichen steht zudem noch hinter Nils Unger, bei dem eine alte Oberschenkelverletzung wieder aufgebrochen ist. Zwar wollte der Kapitän gestern Abend wieder ins Lauftraining einsteigen, „doch ich befürchte, dass es nicht reichen wird“, bedauert Heyer. Sein Bruder Andre Heyer, der zuletzt Rot sah, darf nicht ran, ebenso wie Dominic Becker, der eine insgesamt fünfwöchige Rotsperre abbrummen muss. Für Becker wird erneut Marco Babilon als Rechtsverteidiger auflaufen. „Er hat nach seiner langen Verletzung wieder richtig gut reingefunden“, lobt Trainer Heyer den Defensivspieler, dem zwar noch ein wenig die Fitness fehle, der seine Sache in den beiden jüngsten Spielen „aber richtig gut gemacht hat“. - flü