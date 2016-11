Hertha BSC macht im Endspiel gegen Köln kurzen Prozess

Stadtauswahl Diepholz steigert sich beim Top-Turnier

+ © Borchardt Bevor es zum Bahnhof ging, stellte sich die U13-Mannschaft von Hertha BSC zusammen mit den Trainern und den Turnier-Organisatoren Jens Grill (hinten links) und Ludwig Siebe (hintere Reihe, Dritter von links) zu einem Gruppenbild auf. © Borchardt

Diepholz - Von Matthias Borchardt. Sie hatten es eilig, wollten am Sonnabend unbedingt um kurz nach 19 Uhr am Diepholzer Bahnhof sein. Die U 13-Junioren von Hertha BSC erreichten ihren Zug aber noch rechtzeitig. Sie machten im Finale des Hallenfußballturniers des TuS Sankt Hülfe-Heede kurzen Prozess, schlugen den 1. FC Köln nach Toren von Anton Kade, Joel da Silva Kiala, zweimal Emir Ipek und Safa Yildirim mit 5:1 und gewannen letztendlich verdient den Diepholz-Cup.

„Unsere Leistung war in Ordnung – der Spielwitz stimmte bei den Jungs“, freute sich Berlins Trainer Robert Zander über den Erfolg. Er lobte den Veranstalter: „Das war ein tolles und gut organisiertes Turnier. Wir kommen gern wieder, denn uns hat es Spaß gemacht.“ Sprach’s, verabschiedete sich mit seinen neun Spielern und eilte von der Walter-Link-Sporthalle zum Diepholzer Bahnhof.

Hertha BSC belegte in diesem erlesenen Feld mit 14 Mannschaften in der Gruppe B den zweiten Platz, schlug in einem packenden Halbfinale den SV Werder Bremen, souveräner Sieger der Gruppe A mit sechs Erfolgen, mit 3:2. Der 1. FC Köln, Erster der Gruppe A, setzte sich im Halbfinale gegen Borussia Mönchengladbach, Zweiter der Gruppe B, mit 3:1 durch.

+ Max Ritter (l.) von der Stadtauswahl Diepholz – hier im Spiel gegen den SV Werder Bremen – erzielte beim Hallenfußballturnier für die heimische U 13-Mannschaft drei Tore. © Borchardt Das Spiel um Platz drei entschied der SV Werder Bremen dank eines Tores von Marvin Luchtmann mit 1:0 gegen Borussia Mönchengladbach für sich. Hoch her ging es im Spiel um Platz fünf zwischen RB Leipzig und dem Hamburger SV. Nach Ablauf der regulären Spielzeit stand’s 3:3, im Neunmeterschießen behielten die Hamburger mit 6:4 die Oberhand.

Die Stadtauswahl Diepholz kickte in der Gruppe B, bekam gleich in der ersten Begegnung beim 0:7 gegen den SV Werder Bremen die Grenzen aufgezeigt. Die Gäste führten bereits nach drei Minuten dank eines Hattricks von Keke Topp mit 3:0.

„Wir haben gleich im ersten Spiel Lehrgeld gezahlt“, urteilte Trainer Uwe Mucker (TSV Aschen). In der zweiten Begegnung präsentierten sich die heimischen Kicker beim 0:1 gegen den Hamburger SV bereits verbessert. Dass es nur ein Gegentor gab, hatten sie Torhüter Jannis Ah Loy (JFV Rehden/Wetschen/Diepholz) zu verdanken, der sich mehrfach auszeichnete. „Das war ein gutes Spiel von uns, ich habe mehrere Bälle gehalten. Mir macht jedes Spiel gegen diese starken Gegner Spaß“, sagte der 13-jährige Youngster.

+ Machte mit mehreren Paraden beim Turnier auf sich aufmerksam: Jannis Ah Loy, Keeper der Stadtauswahl Diepholz. © Borchardt In der dritten Partie verkaufte sich die Stadtauswahl Diepholz beim 0:3 gegen Borussia Mönchengladbach teuer. Anschließend jubelten die heimischen Nachwuchskicker aber endlich. Sie lagen gegen Eintracht Frankfurt mit 0:2 zurück, doch mit zwei „Buden“ glich der quirlige Max Ritter vom TSV Aschen zum 2:2 aus. Gegen den letztjährigen Cupgewinner FC Schalke 04 bezog die Heimmannschaft eine 0:6-Packung.

Und in der letzten Gruppenpartie gegen TeBe Berlin hatte die Stadtauswahl Diepholz den Sieg bereits vor Augen, denn sie führte nach zwei Treffern von Til Jarne Lohaus (JFV Rehden/Wetschen/Diepholz) und einer „Bude“ von Max Ritter bereits mit 3:0. Doch dann stellten die Berliner um, egalisierten noch zum 3:3.

„Wir hatten mehr Chancen und waren eigentlich besser“, meinte Coach Uwe Mucker. Auch sein Trainer-Partner Jürgen Dieckmann (TSV Aschen) bescheinigte der Mannschaft eine ordentliche Leistung: „Wir haben uns von Spiel zu Spiel gesteigert.“ Neben Keeper Jannis Ah Loy wussten in der Defensive Til Jarne Lohaus und Leon Oldewage (TSV Aschen) zu gefallen. Und in der Offensive hinterließ der dreifache Torschütze Max Ritter den stärksten Eindruck.

500 Zuschauer verfolgten 47 Spiele, in denen sie mehrfach auf ihre Kosten kamen. Unter ihnen weilten auch mehrere Scouts von den verschiedenen Bundesligisten, denn dieses Topturnier des TuS Sankt Hülfe-Heede hat sich schon lange einen Namen gemacht.

„Das war ein tolles Niveau. Wir haben herausragenden Jugendfußball gesehen“, unterstrich Jens Grill vom Turnier-Team. Auch der langjährige Turnierchef Ludwig Siebe strahlte: „Alle Mannschaften wollen gern wiederkommen.“ Bereits jetzt beginnen die Planungen für den siebten Diepholz-Cup im kommenden Jahr.

Bei der Siegerehrung bekamen die ersten sechs Mannschaften Pokale. Zum besten Torwart avancierte Paul Klaukien von RB Leipzig. Er freute sich genauso über eine Trophäe wie Anton Kade von Hertha BSC als stärkster Spieler. Die Torjägerkanone ging an Giancarlo Loré vom 1. FC Köln, der zehnmal ins Schwarze traf. Er hatte seine Mannschaft beim 1:5 im Endspiel gegen Hertha BSC mit 1:0 in Führung gebracht.