Herren-Nordwestliga letztmalig mit Brinkum

Ab Sommer geht es im Seniorenbereich weiter

+ Der 34-jährige Björn Linke spielt mit den Herren des FTSV Jahn Brinkum seine letzte Saison in der Nordwestliga. - Foto: Westermann

Brinkum - Der FTSV Jahn Brinkum muss sich neu aufstellen: Die Tennis-Herren des Nordwestligisten bestreiten in dieser Hallensaison, die für sie am Sonnabend (16 Uhr) mit der Auswärtspartie beim TV Süd beginnt, ihre letzte Spielzeit in der offenen Herrenklasse. Ab dem Sommer werden sie im Herren-30-Bereich antreten.

„Das ist keine wirkliche Überraschung. Wir sind jetzt alle Mitte 30 und spielen viel seltener Tennis als früher. In dieser Form dann mit 15-jährigen Jungspunden mitzuhalten, wird schwer. Außerdem kennen wir in der Herren-Nordwestliga alle Gegner. Da kann man immer schon voraussagen, wie die Spiele ausgehen. Deshalb reizt es uns, in den Seniorenbereich zu wechseln. Dort werden wir viele neue Gesichter zu sehen bekommen“, erklärt Jahn-Kapitän Thorben Gruner den Wandel. Neben dem 33-Jährigen wollen seine Teamkameraden Tobias Killer (34), Björn Linke (34) und Jan-Dirk Wittrock (41) zu den Herren 30 wechseln, auch Christian Schult (35) reizt diese Herausforderung.

Einzig Sören Rudeck (24) ist für die Senioren noch zu jung. Er wird nach dem Winter zu seinem Heimatverein TC BW Varrel zurückkehren.

Im Hinblick auf den Sommer könnte es den Brinkumern daher egal sein, wie sie in ihrer letzten Hallensaison im Herrenbereich abschneiden. Doch das Gegenteil ist der Fall. „Wir sind alle motiviert und wollen uns vernünftig verabschieden“, betont Gruner.

Allerdings hängen die Trauben in dieser Liga hoch. „Einzig den Bremer TC von 1912 können und müssen wir schlagen. Alle anderen Mannschaften sind deutlich stärker besetzt als wir, so dass wir immer in der Außenseiterrolle sein werden. Da müssen wir schon einen Sahnetag erwischen, um etwas Zählbares einzufahren“, weiß Gruner. Hoffnungslos ist er jedoch nicht. „In der Halle sind wir traditionell stärker als auf Sand, der Belag liegt uns besser. Wenn wir ein 2:2 nach den Einzeln schaffen, können wir dank unserer Doppelstärke immer punkten.“

Bezirksmeister Killer spielt an Position drei

Die Hoffnungen ruhen auf den hinteren Positionen. Als Nummer drei geht der amtierende Hallen-Bezirksmeister Tobias Killer ins Rennen. An Rang vier sollen Jan-Dirk Wittrock oder Sören Rudeck für den einen oder anderen Punkt sorgen. „Ich selber mache mir an Position eins kaum Hoffnung auf Siege. Da sind wirklich starke Gegner dabei“, betont der Jahn-Kapitän.

Auch Björn Linke, der aufgrund seiner besseren Leistungsklasse im Winter erstmals vor Tobias Killer steht, wird es an Rang zwei sehr schwer haben. „Allerdings haben wir keinen Druck. Deshalb können wir immer befreit aufspielen“, frohlockt Gruner. - te