Grandios – 2:0

TuS Sulingen gewinnt in Unterzahl gegen Bavenstedt / Rot für Sikut „eine Frechheit“

+ Sulinger Jubel: Jonas Wangler (li.), Torschütze zum 1:0, springt Lauritz Müller in die Arme. - Foto: Flügge

Sulingen - Von Arne Flügge. Als endlich Schluss und der Kampf gewonnen war, beugte sich Mehmet Koc erstmal vor, stützte beide Hände auf die Oberschenkel und pustete ganz tief durch. „Mann, bin ich im Arsch“, schnaubte der Stürmer von Fußball-Landesligist TuS Sulingen, der wie seine Kollegen gerade eine unglaubliche Energieleistung hingelegt hatte. Denn trotz einer frühen Roten Karte gegen TuS-Rechtsverteidiger Richard Sikut (27.) rangen die Sulinger im Spitzenspiel den Tabellenzweiten SV Bavenstedt am Ende auch verdient mit 2:0 (0:0) nieder – und bauten ihre Tabellenführung auf jetzt acht Punkte (!) aus.

„Ich bin einfach nur glücklich und unheimlich stolz auf diese Mannschaft“, meinte Koc, nachdem er etwas Luft geholt hatte: „Wir haben gezeigt, dass wir dagegenhalten können, auch wenn alles gegen uns läuft.“ Mit einer Torvorlage und einem Tor avancierte „Koci“ zum „Man of the Match“. „In letzter Zeit lief es für mich vor dem Tor nicht so richtig. Es ist natürlich super, dass ich jetzt gerade in so einem Spiel wieder getroffen habe“, sagte der 34-Jährige, „viel wichtiger ist aber, dass wir auch dieses Spiel gewonnen haben – und das nach einer überragenden kämpferischen Leistung.“

In der ersten Halbzeit war es noch ein Spiel, das viel von Taktik und starken Defensivreihen geprägt war. „Wir wussten, dass wir auf eine starke Mannschaft treffen, die wenig zulässt“, sagte Sulingens Trainer Maarten Schops, „und daher haben wir uns auch schwer getan, unser Spiel nach vorn zu entfalten.“ Da aber auch die Sulinger defensiv kompakt standen, spielte sich die Szenerie hauptsächlich zwischen den Strafräumen ab. Bis der katastrophal pfeifende Schiedsrichter Marc Gareis (Mellendorfer TV) in der 27. Minute in den Mittelpunkt rückte. Nach einer Ballverlängerung lieferten sich Bavenstedts Hady El-Saleh und Sikut ein Laufduell, das der Sulinger gewann, den Ball wegspitzelte, wobei beide Kontrahenten auf dem Hosenboden landeten. Ecke, dachten die meisten der 400 Zuschauer. Doch Gareis entschied auf Notbremse und schickte Sikut mit glatt Rot vom Platz. „Das war unglaublich, eine absolute Frechheit vom Schiedsrichter. Ich laufe den Gegenspieler Schulter an Schulter ab, berühre ihn unten gar nicht. Das war noch nicht mal ein Foul“, echauffierte sich der Sulinger. Zudem sei Manuel Meyer noch neben ihm gelaufen. Von einer Notbremse könne daher schon gar keine Rede sein. Eine krasse Fehlentscheidung des Referees, die auch dem anwesenden Schiedsrichter-Beobachter nicht entgangen sein dürfte. Dass Gareis später noch Gelbe Karten en masse zückte, war dem Spitzenspiel als solchem nicht gerade förderlich. „Beide Mannschaften hatten sich auf ein schöne Begegnung gefreut. Es ist schade, wenn die Partie dann durch so eine Rote Karte kaputtgemacht wird“, bedauerte Sulingens Offensivmann Jonas Wangler.

Nach dem Platzverweis „haben wir etwas gebraucht, um wieder die Ordnung zu finden, weil wir umstellen mussten“, sagte TuS-Coach Schops: „Da hatten wir dann schon ein paar Probleme.“

In der Halbzeitpause schworen sich die Sulinger dann noch einmal richtig ein. „Wir haben alles mobilisiert und uns gesagt, dass wir jetzt in Unterzahl noch mal alles, alles reinhauen müssen“, so der Belgier. Und was seine Truppe dann in den zweiten 45 Minuten in Unterzahl abgeliefert habe, „war einfach nur grandios“. Defensiv standen die Sulinger wie eine Wand, kamen immer wieder schnell genug hinter den Ball, ließen Bavenstedt keine Räume – und ermöglichten dem Gegner keine einzige Chance mehr. „Wir haben gar nichts zugelassen“, strahlte Schops.

Auf der anderen Seite fanden die Hausherren durch feine Pässe und kluges Kombinationsspiel nun auch sie Lücken in der Bavenstedter Abwehr – und schlugen eiskalt zu: In der 55. Minute setzte sich Koc über die linke Seite durch, brachte einen langen Ball rechts heraus auf Wangler, der mit einem knallharten Flachschuss ins lange Eck das 1:0 markierte. „Ich muss zugeben, da habe ich schon eine ordentliche Portion Wut mit in den Schuss gelegt“, schmunzelte Wangler später: „Die Rote Karte war ein harter Schlag, aber diese Mannschaft hat eine unheimliche Moral.“

Bavenstedt musste nun aufmachen, was den Sulingern noch mehr Räume ermöglichte. Dennoch spielte das Schops-Team jetzt nicht auf Teufel komm’ raus auf das 2:0, legte weiterhin viel Wert auf die kompakte Defensive. Aber nur fünf Minuten später bot sich dem Spitzenreiter nach dem 1:0 die Chance auf das 2:0 – und wieder erwies sich das Team als in höchstem Maße effizient: Der erneut bärenstarke Linksverteidiger Christian Hegerfeld schickte mit einem Traumpass in die Tiefe Koc auf die Reise, der cool verwandelte (60.). „Und am Ende hätten wir dann sogar noch höher gewinnen können“, freute sich Maarten Schops.